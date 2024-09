A Nádasdladányban élő Sipos Ádám táplálkozási tanácsadó elmondása szerint a 14 éve történt agydaganatával kezdődött minden. Bizony a betegség ébreszti rá az embert, hogy elgondolkodjon egy esetleges életmód és a velejáró étrend változtatáson.

Egészséges táplálkozás, odafigyelés és tudatosság. Nyilván ez nem olyan mint kisgyerekként, amikor Ádám a nagymamája mellett segédkezett a konyhában.

Előadásából megtudhattuk, évekkel ezelőtt kialakult nála a cukorbetegség is, ami szintén arra sarkallta, hogy még hatékonyabban, nagyobb hangsúlyt fektessen a táplálék bevitelre és nem utolsó sorban fontosnak érezte a bevitt táplálék előállításának a folyamatait is. Tehát az alapanyagokat próbálja termelőktől beszerezni. Említésre került a személyre szabott étrend, a mozgás, a folyadék bevitel, de nem maradt ki a témák közül a különböző otthoni, manapság divatosnak ítélt konyhai gépek szükségessége is. Legyen az csíráztató vagy aszaló berendezés, netán a meleg levegős sütő készülék, divatos nevén airfryer, de szóba került a fermentálás és a befőzés is.

Mindezen étkekből kóstolásra is volt lehetőség. Készültek a friss gyümölcs-zöldség levek, párolódott a sárgarépa és kóstolható volt a pár nap alatt elkészült rózsaszín kínai retek csíra.

Ádám a saját bőrén tapasztalt és kísérletezett technikákat, praktikákat is megosztotta az érdeklődőkkel és nem veszi rossz néven, ha azt a jelzőt használom, hogy előadását végighallgatva azt a konzekvenciát vontam le: mintha egy tapasztalt szakember hallottuk volna. Végül is ő mindezeket ki és megtapasztalta mint ahogy kezdő soraimban írtam: a saját betegsége vezette rá eme táplálkozási lehetőségek közötti kísérletezgetésekre.

Szerző: Siki Szabolcs