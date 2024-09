Egy tavalyi pályázaton nyert Gárdony önkormányzata 35 millió forintot egy úgynevezett pumpapálya megépítésére, melyhez a város hozzátette saját forrásait és az idei évben meg is kezdte a pálya kivitelezését, árulta el korábban a feol.hu-nak Tóth István, Gárdony leköszönő polgármestere. Olyannyira megkezdte, hogy hamarosan át is adják azt – még a most záruló önkormányzati ciklusban. Gárdonyi pumpapálya: így néz ki most és megmondjuk, mikor adja át a leköszönő polgármester.

Megnéztük a területen folyó munkálatokat: egy komolyabb, kanyarokkal, hullámokkal teli körpálya készült, ahol biztonságos körülmények között, forgalomtól elzárt helyen gyakorolhatnak a kerékpárosok. A Velencei-tónál a gárdonyi a második ilyen típusú pálya, az elsőt Velencén építette a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. Ez az ország egyik legnagyobb pályája, ahol szervizpont, vizesblokk is várja a látogatókat. A Velencei-tó kerékpáros lehetőségei tehát folyamatosan fejlődnek.