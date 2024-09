– Gárdony leköszönő polgármestere, s most megítélte a város képviselő-testülete önnek a Pro Urbe kitüntetést. Ez fontos elismerés az ön számára?

– Tisztelettel elfogadom a kitüntetést, ugyanis 34 éve vagyok a város szolgája. Iskolatanárként, igazgatóként, polgármesterként is sokat tettem a városért, ezért kaptam az elismerést.

– Mivel zárul a polgármesteri munkássága Gárdonyban?

- Az önkormányzati ciklus utolsó testületi ülésén, illetve a következő napokban számos projektet lezárunk abból, amit júliusban indítottunk. De azért lesz olyan is, ami novemberben fejeződik be. A fejlesztések kivitelezőit meghívásos pályázatok és közbeszerzési eljárások révén választottuk ki. Mindegyik esetben a legjobb ajánlat összegét az átadás-átvételkor „pántlikázva” utódainknak átadjuk. Nekik nem kell tehát kigazdálkodniuk azokat a tételeket. Ezek fontos dolgok, így kell lezárni a ciklust. Olyan fejlesztésekről van ugyanis szó, ami a jövő szempontjából a városnak nagyon fontos.

– Többek között milyen projektekről van szó?

– Például Gárdonyban három belső nagyforgalmú utat fölmarattunk, majd pedig újraszegélyeztetjük, aszfaltoztatjuk őket. Ez nagy munka, nem fejeződik be a ciklus végéig. Derékig állnak a munkában a kivitelezők a Határ utcában is, merthogy Gárdonyt Agárddal ilyen módon is összekötjük. Korábban több részletben kiépítettük az utakat a Határ utcánál, de kimaradt a zárkert alatt egy nagy rész, annak a munkáját is megkezdtük, ami előremutató és nem most fejeződik be. Lényeges pont még a kikötők kérdése, melyeket két éve nem tudunk kinyitni. S bár két éve már ott vannak a segédmólók is, ám ahhoz, hogy jövő tavasszal kinyithassanak, a kishajó és a vitorlás forgalomnak megfelelő vizesblokk építése szükséges. Ez a hajózási felügyelet elvárása, ennek meglétével tudják kiadni az engedélyt. Ezért arról döntöttünk, hogy elkérjük a megyei önkormányzattól az általa készített épülettervet, s kiírunk rá közbeszerzési eljárást. A nyertest már kiválasztottuk, megkezdte a munkát, és jövő májusra készen lesz az épülettel. Tehát előkészítettünk mindent ahhoz, hogy az utánunk következő képviselőcsoport a kikötőt kinyithassa, és valóban igényes szolgáltatást tudjon nyújtani. Szintén nagy projekt a pumpapálya építése. Tavaly decemberben a képviselő-testület minden tagja arról döntött, hogy pályázunk a kerékpárosok aktív kikapcsolódását szolgáló pumpapályára, ám közben ketten meggondolták magukat. A pályázatunk eredményes volt, megkaptunk 35 millió forint pályázati támogatást, amelyhez hozzátettük a pálya megépítéséhez szükséges saját forrást. Úgy gondoltuk, hogy ezt a projektet is meg kell valósítani, melynek munkálatai hamarosan be is fejeződnek. Továbbá Dinnyésen egy csodálatos, nagyobb gyerekek számára is izgalmas játszótérfelújítás van folyamatban, pár napon belül meglesz az is. A parkerdői játszóteret szintén kiegészítjük, itt egy mászófallal és egy hat méter magas kötélmászóval gazdagodik a tér. Napokon belül elkészül továbbá az agárdi iskola előtti térköves parkoló. A nyári időszakban mindkét iskolánkban jelentős önkormányzati fejlesztések történtek: többek között megvalósult a tető javítása, a villamoshálózat felújítása, a vizesblokkok rekonstrukciója. Gyógyfürdőnk fejlesztésére, felújítására is jelentős összeget biztosítottunk. A hétvégén átadjuk Kontur András vidra szobrát, valamint megkezdjük még három kis utca aszfaltozását, lakossági hozzájárulással. Mindezek mellett most adtuk át a gárdonyi aluljáró díszítőfestését, amelyre 2,5 millió forintot költöttünk - tehát közel húsz projektet finanszíroztunk ebben az időszakban. Mindegyiknek megvan a fedezete, nem kellett fölvennünk hitelt, és nem mellesleg, az utódainkra sokkal több pénzt hagyunk, mint amennyit én 2006-ban átvettem. Tehát a település finanszírozása biztosított, és most már csak továbbra is élni kell a lehetőségekkel.