Az idei évben ünnepli a diplomáciai kapcsolatok fennállásának 50. évfordulóját Magyarország és a Fülöp-szigetek. Az elmúlt években egyre erősödtek a kereskedelmi és üzleti kapcsolatok, ennek köszönhetően idén megalapították a Fülöp-szigeteki Kereskedelmi és Iparkamara magyar tagozatát, amely további lehetőséget ad a két ország közötti kapcsolatok mélyítésére. A tagozat elnöke, Ferdinand Ferrer vezetésével egy 23 fős delegáció érkezett ötnapos látogatásra hazánkba.

A tizenkét különböző iparágat képviselő szakember hivatalos útja csütörtökön Székesfehérváron zárult. A Városháza Dísztermében Lehrner Zsolt alpolgármester fogadta a vendégeket. Egy rövid, várostörténeti visszatekintőt követően beszélt arról, hogy a két ország közötti együttműködésnek köszönhetően a Fülöp-szigeteki munkavállalók munkájukkal, tudásukkal hozzájárulnak Székesfehérvár gazdasági életéhez.

Ma Magyarországon körülbelül 10600 Fülöp-szigeteki vendégmunkás dolgozik, és nagyjából ezer jelenleg Székesfehérváron – erről már Ferdinand Ferrer beszélt. A városházi látogatás végén az ÖKK-nak adott interjúban elmondta, hogy a félévszázados diplomáciai kapcsolatok mellett az elmúlt három évben a kereskedelmi és üzleti együttműködések nagy léptékű fejlődésének lehetünk szemtanúi, és ez nagyban köszönhető dr. Tóth Titanilla nagykövetnek, aki rendkívül sok energiát és időt szentelt ezeknek a kapcsolatoknak az erősítésére, és aki történetesen szintén székesfehérvári származású.

„Tapasztalataink szerint Székesfehérvár rendkívül sokszínű város üzleti szempontból is. Célunk nem csupán az, hogy erősítsük ezt a kapcsolatot, hanem az is, hogy teret adjunk a székesfehérvári vállalatoknak hazánkban, elősegítsük az ő piacra lépésüket.” – mondta a Fülöp-szigeteki Kereskedelmi és Iparkamara magyar tagozatának elnöke. Arra a kérdésre, hogy melyek lehetnek ezek a területek a jövőt illetően, három dolgot sorolt fel. Első helyen a gyártást említette: a Fülöp-szigetek humán erőforrással tud hozzájárulni a magyar iparágak fejlesztéséhez, ugyanakkor a mostani látogatás során is megtapasztalták, hogy a magyar ipar mennyire fejlett, automatizált. Ennek köszönhetően a magyar cégeknek jelentős szerepe lehet abban, hogy ezt a technológiát a Fülöp-szigeteken is meghonosítsák.