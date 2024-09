A Bőrgyár utcánál történt csőtörés miatt, a javítási munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezetnek be szeptember 3-án, kedd reggel 08.30 órától a Palotai úton. A városba érkező forgalmat a Kelemen Béla utca – Gellért újsor – Molnár köz - Schwäbisch Gmünd utca útvonalra terelik át.



A helyi és helyközi autóbuszjáratok a Mészöly Géza utca – Szabadságharcos út – Schwäbisch Gmünd utca terelőútvonalon közlekednek, a kimaradó Szent Gellért utcai megálló helyett az Uszoda megállót lehet használni. A forgalomkorlátozások a városból kifelé haladó irányt nem érintik, itt a közlekedők használhatják a Palotai út Schwäbisch Gmünd és Mészöly Géza utca közötti szakaszát is.



Azoknak, akik a belváros felé vennék az irányt, célszerű elsősorban a Móri utat használni a torlódások elkerülése érdekében, egyéb esetben az elkerülő utakat is igénybe lehet venni. A javítási munkák nagyságrendje a hiba feltárását követően lesz látható. Várhatóan egy hétig kell a forgalomkorlátozással számolni – tájékoztatott az ÖKK.