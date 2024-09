A panaszos elmondása szerint a házban az évek során kicserélődtek a lakók, fiatalok költöztek be, akik a nyugdíjasoknál lényegesen jobb anyagi helyzetben vannak. Igazságtalannak érzi, hogy nála jobb anyagi helyzetben lévők megszavaznak egy beruházást, amellyel nem ért egyet, s amelynek kifizetését nem is engedheti meg magának. Csakhogy a törvény mást ért igazság és az igazságtalanság fogalmán, mint a köznyelv. Nem mellesleg az ügyvéd felhívja a figyelmet arra is, hogy érdemes figyelembe venni azt, hogy a home office, vagyis az otthonról való dolgozás nagyon elterjedt gyakorlat, amely bizony arra alkalmas informatikai hálózatot kíván.

– Annak a fiatalnak, aki, mondjuk, otthonról szeretne és tud dolgozni, folyamatos internetelérésre és adatforgalomra van szüksége, ám előfordulhat, hogy a társasházban, ahol él, nem megfelelő ehhez az informatikai hálózat. Egy ilyen ügyben a bíróság össze fogja mérni a fiatal otthonról való dolgozásának érdekét, mondjuk, egy nyugdíjas házaspár azon érdekével, hogy a közös költség ne nagyon emelkedjen. Ilyenkor nyilvánvalóan vizsgálják azt is, hogy az érdeknek eleget tudnak-e tenni az érintettek, tehát, hogy a kisebbség érdekének sérülése nélkül megvalósítható-e a beruházás. Jelen példában a nyugdíjasoknak jelentős érdeke az, hogy a nyugdíjuk még nagyobb része ne a közös költségre menjen el, ráadásul egy olyan beruházásért, amelyre nekik nincs semmi szükségük. Ugyanakkor egy hálózatfejlesztés során megnő az ingatlanok értéke, de a nyugdíjasok is mondhatják erre azt, hogy köszönik szépen, nekik már ez sem érdekük, mert, mondjuk, már nem fognak elköltözni, így számukra irreleváns lehet az, hogy megnőtt a lakásuk értéke – mondta el az ügyvéd.