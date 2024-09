A Gáz utcai garázssor és a Rákóczi utcai társasházak előtti járdák felújításának első üteme idén tavasszal készült el. A felújítási munkák második részében a teljes pályaszerkezetet kicserélik a Gáz utca 1/A–D. épület előtti útszakaszon, és korszerűsítik a csapadékelvezető rendszert is. Összesen 1100 négyzetméter aszfalt és 670 négyzetméter térkő felület épül majd. Megújulnak a víznyelőaknák is, valamint ráfolyókák segítik majd a csapadékelvezetést – mondta el Nyitrai Jenő, a kivitelezést végző Platz Bau Kft. ügyvezetője, hozzátette, a munkák során az összes közművel foglalkozni kell majd, (ezek vezetékei ugyanis az út és a járdák alatt futnak), mindez pedig időigényes folyamat, ezért a munkák tervezett időpontja csúszik, várhatóan novemberben tudnak kezdeni, s áprilisban kerül sor az végső aszfaltozási munkákra. A felújítási munkák összesen 88,4 millió forintba kerülnek, míg a kivitelezés határideje nyolc hónap.

Horváth Miklósné önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy mostani képviselői ciklusának legnagyobb örömünnepe ennek a munkaterületnek az átadása, mert négy éve húzódik a projekt. – Víziváros egy olyan részéről van szó, amely komoly igénybevételnek van kitéve, sokan közlekednek erre mind gyalogosan, mind pedig autóval, a parkolót is sokan használják, csakúgy, mint a garázsokat. Így a járdák, utak felújítása nagyon is időszerűvé vált, éppen ezért mindennek terve már a 2020-as költségvetésben is szerepelt, azonban senki sem számított a Covid-járványra, amely sajnos a mi számításainkat is keresztülhúzta. Tavaly ismét félre volt téve rá a pénz, de a hosszadalmas előkészítő eljárások és az esőzések miatt csak most kerülhetett sor a munkaterület átadására – mondta el Horváth Miklósné, hozzátéve, bíznak abban, hogy most kegyes lesz hozzájuk az időjárás, és nem fognak tolódni a munkák az eső miatt.