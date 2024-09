A beteg és egy igazságügyi szakorvos véleménye szerint nem megfelelő fogászati ellátásban részesült Ágnes úgy érzi: – Épp elég ideig hallgattam, és az embereknek tudniuk kell, hogy min mentem keresztül, tudniuk kell, hogy hova ne menjenek, ha fogproblémájuk van.

Hídcsere helyett foghúzás

Habár Ágnes számos más sajtóorgánumot megkeresett már, hogy minél többekhez eljusson története, székesfehérvári érintettség lévén a feol.hu-nak is elmesélte az átélteket. Mint mondta, elsősorban azért fordult a nyilvánossághoz, hogy másokkal ne történhessen meg az, ami vele.

Az elején kezdve, Ágnes azért kereste meg a székesfehérvári fogászati centrumot, mert leesett az alsó foghídja.

– Régi volt már és, leesett, de a fogorvos, akihez addig jártam, nem végzett ilyen beavatkozást, így jutottam el az Eldenthez, ahova bár be sem tettem volna a lábam – mondta a hírlapnak, majd így folytatta: – Szükségtelenül hozzányúltak a felső fogsoromhoz, alulról pedig több fogamat kihúzták és implantátumot helyeztek be, méghozzá nem megfelelően – vélekedett a panaszos.

Fájdalmai voltak

Ágnes azt mondja, olyan fájdalmai voltak nem sokkal az implantátumok behelyezését követően, hogy két hétig dolgozni sem tudott. Ezt a beavatkozást végző fogorvosnak is jelezte, de állítása szerint csak „legyintett” rá.

Több fogászati rendelőt felkeresett a székesfehérvári előtt és után is. Az ezeket taglaló egyik orvosi dokumentáció leírja, hogy a páciensnek az alsó híddal volt a panasza, a felsővel nem, így annak cseréjét sem tervezték. Ez már csak azért is fontos, mert Ágnes nem értette, hogy mi alapján tartotta indokoltnak a fehérvári fogorvos a felső híd cseréjét is. De bízva a szakmai tudásában, elfogadta a fogorvos által javasolt beavatkozásokat.

Az igazságügyi orvosszakértő véleménye

Panaszosunk ügyével nem foglalkoztunk volna, ha nincsen olyan szakember, aki Ágnes igaza mellé áll, hiszen az újságíró ilyen szigorúan szakmai kérdésbe nem „üti az orrát”. De a panaszos több problémáját is alátámasztotta egy hiteles szakember. Az implantátumok behelyezését követő időszakra visszatérve, miután nem javult az állapota, felkeresett egy igazságügyi orvosszakértőt is, hogy készítsen szakvéleményt. Ebből többek között az is kiderül, hogy: