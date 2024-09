Elindult az iskola

Hatvan esztendővel ezelőtt éppen úgy indultak iskolába a fiatalok, ahogy most idén is tették. A Fejér Megyei Hírlap címoldalán így fogalmaztak: „Szerdán mintegy 7000 általános és középoskolában megkezdődött a tanítás. A két iskolatípusban a nappali tagozaton csaknem 1 700 000 diák tanul. Az első két hétben – a hagyományoknak megfelelően – általában az előző évi tananyagot ismétlik a gyerekek.” Ahogy napjainkban is, úgy 1964-ben is fontos feladatok vártak a szülőkre is az iskolakezdés időszakában, hiszen a beszámolók szerint akkor sem „úszták meg” a szülői értekezletet és a szülői munkaközösségi üléseket sem.

1974-ben is hasonló utcaképről számolt be megyénk napilapja. "Tegnap délelőtt mintha megnőtt volna az utca forgalma. A megszokott arcok mellett újak tűntek fel, hfiatalabbak. Gyerekek, diákok. Kipirult arcú, matróz blúzos lányok, fehéringes nyurga fiúk, kéknyakkendős kisfiúi, kislányok" – írta a Fejér Megyei Hírlap ötven évvel ezelőtt ezen a napon. A Teleki Blanka Gimnázium évnyitójáról szóló beszámoló zárósorai talán tegnap is aktuálisak voltak: „Megszólalt a csengő. Tanulásra, izgalomra, felejthetetlen örömökre hívta a diákokat, még akkor is, ha sokan közülük bánatosan emlékeznek a nyárra, a vakációra.”

Nemzetközi megmérettetés

Nemzetközi tűzoltó „olimpiát” rendeznek október elején Bécsben, az osztrák fővárosban. Az Országos Tűzoltóparancsnokság a magyar színek képviseletére a Dunai Vasmű önkéntes tűzoltóit jelölte ki – írta a Fejér Megyei Hírlap 1964-ben ezen a napon. A delegált tűzoltók korábbi eredményeikkel érdemelték ki a versenyzés lehetőségét, hiszen az országos megmérettetés egyik kategóriájában ők állhattak a dobogó legfelső fokára. A tizenkét delegált tűzoltó a nemzetközi verseny előtt már lázasan készült, megbízásuk értékét pedig tovább növelte, hogy ötven év után ők voltak az elsők, akik magyar tűzoltóként egy nemzetközi versenyen szerepeltek.

Fejlődő iskolák

Augusztus 20-ra átadott egészségház után, most újabb létesítménnyel gazdagodott Kincsesbánya; tegnap délelőtt ünnepélyes keretek között birtokba vették a diákok az általános iskola új négy tantermét – írta a Fejér Megyei Hírlap 1974-ben ezen a napon. A településen élők összefogásának, közös munkájának köszönhetően alig öt hónap alatt készültek el az új tantermek. Ötven esztendővel ezelőtt a kincsesbányai mellett a martonvásári iskola fejlesztéséről is beszámolt a megyei napilap. Igaz, ott még nem készült el az új intézmény, de az ünnepélye tanévnyitó keretében elhelyezték annak alapkövét is.