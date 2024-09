Siófokon tartották a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) XI. Szakdolgozói Tudományos Kongresszust szeptember 5–7. között, amelyen bemutatták a szakdolgozói kutatómunkák eredményeit, valamint szó volt az egészségügyi ellátás egyes szakterületeinek aktuális kérdéseiről, a technológiai áttörésekről, és a jövő lehetséges megoldásairól is. A szakdolgozói kongresszuson szakmai elismerések átadására is sor került, a díjazottak között pedig három Fejér vármegyei szakdolgozót is köszönthetünk.

MESZK Szakmai díjat kapott Bujdosó Eszter, aki kiemelkedő teljesítménye és példaértékű tevékenysége révén vált méltóvá a díjra. Az elismerés indoklása szerint Bujdosó Eszter szakmai tudása, elkötelezettsége és embersége példaként szolgál munkatársai számára. Bujdosó Eszter 2017. november 27. óta dolgozik a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Csákvári Gyógyintézet I. Krónikus Belgyógyászati Osztályán kezdetben megbízott, majd kinevezett osztályvezető főnővérként. Vezető szerepet vállalt az osztály szakmai fejlesztésében, kiemelkedő képességeivel és tudásával pedig sikerült egy olyan csapatot kialakítania, amely példamutató színvonalon látja el a betegeket. Az osztályon bevezetett új ápolási protokollok és a folyamatos szakmai továbbképzések eredményeként jelentős javulást értek el a betegek ellátásában és felépülésében. Kiemelten fontos számára a betegek életminőségének javítása, amiért mindig újabb és újabb módszereket keres. Mindemellett szívesen vesz részt továbbképzéseken, konferenciákon, és erre ösztönözi munkatársait is.

MESZK Tagozatért Díj-ban részesül Paul Márta, aki 1986. szeptember 1-től dolgozik a székesfehérvári laboratóriumban. 2003-ban a Kaposvári Főiskolán Orvosdiagnosztika Laboratóriumi Analitikus szakon végzett. A laboratóriumban 1995 óta a hematológia részleg vezetője, feladatai közzé tartozott a részlegre beosztott dolgozók oktatása, ezt a tevékenységet folytatta 2011-ig, amikor is a laboratórium vezetőasszisztensének nevezték ki. Mindig fontos volt számára az új dolgozók betanítása. Jelenleg munkája mellett laboratóriumi ismereteket oktat a székesfehérvári Bugáth Pál technikumban. 2005 óta a MESZK tagja, szakértői feladatokat látott el 2016–2020 között, majd 2017-től vizsgabizottsági tagként, több vizsgán részt vett. Országos Tagozati küldöttként aktívan részt vesz a MESZK életében.