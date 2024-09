Az ötven évvel ezelőtti Fejér Megyei Hírlap címlapon hozta közel az olvasóhoz az őszi betakarítás kezdeti lépéseit. Peresztegi T. Ferenc helyszíni riportja a földekre varázsolta az emberek képzeletét: ”Remek ez a szeptemberi délelőtt. Ragyogóan süt a nap a pettendi határra, más szóval kívánni sem lehetne jobb időt, pláne cukorrépaszedésre…” Az írói bravúr keretet adott a gondolatmenetnek, mert így is fejezte be: „Remek ez a szeptemberi délelőtt... A termés is olyan gazdag, hogy a gépen is megizzad az ember fia.”

Szintén címlapra került a magyar-bolgár barátság kérdése is, amely az akkori két szocialista országot összekötötte. „Bulgária nagy nemzeti ünnepe, a szocialista forradalom 30. évfordulója jegyében szeptember 23-28 között magyar-bolgár barátsági hetet rendeznek Székesfehérváron” – áll a tudósításban, melyben számos kiállítás, program szerepelt. Többek között „Az előzetes program szerint szeptember 23-án délután két órakor a Pamuttextil Művek fehérvári gyárában barátsági gyűléssel kezdődik az eseménysorozat.”

És ami igazán különleges tartalom volt az aznapi újságban, Balázs Katalin írása – szintén helyszíni riport keretében -, azt a mai fiatalság már biztosan mosolyogva fogadja: „egy ideje rendelet kötelezi a házasulandó fiatalokat, jelenjenek meg az arra illetékes orvosnál, hogy ott házasság előtti tanácsadásban részesüljenek, s az erről szóló igazolás birtokában adja csak össze őket az anyakönyvvezető.” Ez már akkor sem aratott osztatlan elismerést: „Kétségtelen, hogy akadtak, akik értetlenül fogadták, s kicsit vállvonogatóan is: „Mit tudnak nekünk erről mondani? Őseinket se oktatta senki, lám mégis itt vagyunk... A többség persze, ha kis szorongással is, de mégis szívesen veszi a tanácsadó szót, még ha kérdezni akadozva kérdeznek is…”