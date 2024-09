Nem kell a rossz gyümölcs

Válogatós népség vagyunk, különleges konyhával és ízléssel, így nehéz eleget tenni az elvárásainknak. Nemzedékek nőttek fel menzán, de sosem volt egységes álláspont, hogy a „menzás kaja néven becézett étel jó-e vagy sem? Erről írt a hatvan éve ezen a napon megjelent Fejér Megyei Hírlap is, az Eszi, nem eszi - nem kap mást! című cikkben.

Méltán mondják, hogy mi magyarok sokat adunk a fehér asztalra. Sokat is, sokfélét is. Tudja ezt mindenki aki átlepett a határokon, hogy bizony nálunk válogatósabbak az emberek; jobban meg is adják a módját zsírban, fűszerben az eledeleknek mint egyebütt. A Vendéglátó Üzemi Vállalat is nyilván ezt a közigényt igyekszik kielégíteni a csekély étkeztetési árak adta lehetőségeken belül. Nincs is ellene panasz, úgy általában. Jó, változatos az étlap; akinek nem remegős a gyomra, akár egy füzér cseresznyepaprikát is kaphat a levesébe, és egy evőkanálnyi borsot a grenadirmarsra. Csak bírja! A baj ott kezdődik, amikor az étlapszerkesztő a bőség sugallatának engedve odaírja úgy június vége felé a leves, hús feltéttel stb. után, hogy gyümölcs. Utána következik a MÉK megrohamozása, hogy ha már egyszer ígérünk, hát adjunk is. Ami van, természetesen. Így kerül az asztalra az alma formájú gyümölcs, amelyet ugyan meg lehet enni, de ehhez már különleges fogak és gyomor szükségeltetik. Van aki beleharap és utána lemondóan legyint, otthagyva a tányérján. Az éberebbek a szomszéd arckifejezéséből már jóelőre lenyomozzák, hogy érdemes-e reszkírozni miatta a fogukat. Így az alma nem arat közönségsikert, viszont van, és ez a fő!

Azután ilyenkor szüret felé megjelenik a szőlő. Ha a seregélyek beszélni tudnának, nyilván csőrüket fintorítva nyilatkoznának róla. Ez is olyan egyébként a megszólalásig, mint a szőlő. Zöldes, olykor aranybarnába hajló a héja, van benne mag is, a csumáját ennek sem lehet megenni. Az azonban szentigaz, hogy ha ebből bort szűrnének, azzal rabot lehetne vallatni. Némelyik ember elszánja magát, mondván: olvastam itt és itt, hogy a szőlőcukor azonnal felszívódik a szervezetbe, ezért különösen ajánlható szívkondícionáló hatásánál fogva. Ezért el is csipegeti az ember arra vigyázva, hogy arckifejezésétől meg ne rémüljenek a felszolgáló lányok.