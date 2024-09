Este kilenckor leszakadt az ég

Már harminc éve is visszaemlékeztünk az ötven évvel azelőtti eseményekre Így, a ma pontosan nyolcvan évvel korábban történt drámáról számolt be lapunk 1994.szeptember 19-én: „A mai nap egy ötven évvel ezelőtti szörnyűséges dátumra emlékezteti a várost és annak akkor élő lakóit, s szolgáljon mementóul mindazoknak is, akik csak a történelemből ismerik az eseményeket. Ezen a napon, 1944. szeptember 19- én este 9 órakor érte Fehérvárt a szövetségesek első légitámadása, melynek sokan estek áldozatul és valósággal romba döntötte az állomás környékét. A kegyetlen esti szőnyegbombázás váratlanul érte a várost, este 9-kor valósággal leszakadt az ég. Bár előtte egykét hónappal ez a rigmus járta: Kaposvár, Dombóvár, vadvirágos Fehérvár, te sem soká virulsz már... A fő célpont a pályaudvar volt, behatárolva a vasúti műhely, Mártírok útja, Zrínyi utca, Gyár utca, Fűtőház utca, Lövölde utca, Deák Ferenc utca, a Szabó-palotáig, Gyümölcs utca, Kert utca, Prohászka utca által. Találatot kapott a Lövölde parkban lévő sportcsarnok is, ahol német katonák állomásoztak. Ezen az éjszakán „Sztálingyertyák” világították meg az eget, s számtalan gyújtóhasáb fúródott a földbe, az aszfaltba. A látványt nehéz szavakkal leírni. Robbanások, detonációk fülsiketítő zaja, égő épületek, lezuhanó faldarabok, menekülő emberek. Napokig égett a város ezen része.”

Hűség az Alma Materhez

„Fél évszázados jubileumát ünnepelte 1989-ben az akkor még Ságvári Endre nevét viselő nagy múltú székesfehérvári oktatási intézmény. Aztán 1991- ben a régi tanítványok kezdeményezésére a neve Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola lett. Az elmúlt hét végén az iskola ötvenöt éves fennállásának alkalmából rendezett ünnepségen, az 1939-ben alapított ipari középiskola szellemiségéhez méltóan, híven az eredeti címhez, a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola nevet vette fel.”- olvasható a Fejér Megyei Hírlap 1994. szeptember 19-ei számában.

Bútoripari fórum a BNV-n

Az 1994 szeptemberében zajló Budapesti Nemzetközi Vásáron téma volt a bútorellátás, melyről lapunk is beszámolt: „Javult a bútorellátás, bővült a választék, ám a minőség vonatkozásában sok a kedvezőtlen tapasztalat. Számos esetben megsértik a fogyasztók érdekeit, s ezek érvényesítése érdekében a gyártóknak, a forgalmazóknak és a fogyasztóvédelemnek közösen kell fellépnie, így summázhatóak a bútoripar gyártóinak, forgalmazóinak és a fogyasztóknak a BNV-n rendezett fórumán elhangzottak, tájékoztatta a távirati iroda munkatársát Bölcsházi Sándor.”