Virágkorukat élik manapság az ukrán maffiózók. Erről számolt be lapunk, napra pontosan negyven éve: "Virágkorukat élik manapság az ukrán maffiózók: otthon is, külföldön is ragyogóan mennek az ügyek, a kuncsaftok szorgalmasan tejelnek, a külföldi bankszámlák pedig egyre csak híznak. Keseregni csak akkor hallani őket, ha az egymás közti leszámolás áldozatai kerülnek szóba. Kijev központjában tavasszal lángoló pavilonokhoz siettek a tűzoltók, de súlyosabb ügyek is voltak, amikor előkerült a kés és a géppisztoly is. Az ukrán kemény legények azonban csak a legvégső esetben jutnak idáig. Lehetőség szerint igyekeznek megegyezni. A minap az egyik fővárosi lapban hatalmas térképet közöltek, ebből kiderült, hogy Kijevet 28 kisebb körzetre osztották egymás között. Az adatok a rendőrségtől származtak, amely még a maffiacsaládok nevét is megjelölte. Az olvasó tehát igazán nem panaszkodhat. Félelme azonban nem múlt el, hiszen soha sem tudhatja, mikor kerül bele egy utcai lövöldözésbe.”