Súlyos szerencsétlenség Perkátán

Súlyos baleset történt 60 évvel ezelőtt Perkátán, amely a Hírlap hasábjain volt olvasható. „A Magyar Kínai Barátság Termelőszövetkezet egyik dűlőjében silókombájn dolgozott. Eltömődött a kifúvatótorok, mire Csere Ferenc traktoros megállította a traktort, Faragó Ferenc kombájnkezelő pedig leeresztette a megtömődött szecskát. Az eltömődés azonban a tépődob szekrényében keletkezett és ezért a fiatal traktoros itt akarta az akadályt elhárítani. Nem is lett volna szabad hozzányúlnia addig —erre figyelmezteti a dobszekrény fedelén elhelyezett felirat is — amíg a gép leállása után is percekig pörgő dob meg nem áll. Csere Ferenc türelmetlen volt, nem vette figyelembe a balesetvédelmi utasítást, és balkezével belenyúlt a dobszekrénybe. A pörgő késes dob a bal karját tőből leszakította. Faragó Ferenc, a silókombájn kezelője nem vesztette el lélekjelenlétét, nadrágszíját leoldva elszorította a csonkot, így elejét vette, hogy a súlyosan sérült traktoros elvérezzen. Csere Ferencet az orvos elsősegélyben részesítette, majd azonnal a székesfehérvári kórházba szállították.”

Koszorúzás Kisgyónban

„A 34. bányásznap alkalmából koszorúzási ünnepséget rendeztek Kisgyónban, a bányászemlékműnél. A nyilasterror áldozatául esett bányászmártírokra ifj. Vara László, a balinkai szénbánya KISZ-bizottságának titkára emlékezett. A kegyeletes ünnepségen részt vett és koszorút helyezett el az emlékmű talapzatán Boór Ferenc, az MSZMP Fejér megyei Bizottságának titkára, Teubel György, a Fejér megyei Tanács általános elnökhelyettese, valamint Mór és a Veszprémi Szénbányák Vállalat párt-, társadalmi és gazdasági szerveinek képviselői, valamint a környezőtelepülések vezetői, s a balinkai szénbányászok.” – olvasható 1984-ben.

Üzemlátogatáson

1974 szeptemberében megszaporodott a Videoton dolgozóinak létszáma. Így írtunk róla akkoriban: „Általános iskolások látogattak el a rádió és televízió gyárba. Mindennapi életünk rohanó tempójában az ember könynyen „lenyugtázza” iskolásgyermekeinek ezt a bejelentését, hiszen felnőttek vagyunk, s nekünk egy esemény a sok közül, hogy tíz-tizenkétéves gyermekeink ellátogattak egy gyárba. Pedig... Pedig velünk találkoztak ott ezek a gyerekek. Velünk, méghozzá úgy, ahogy eddig még soha nem láttak bennünket. Forrasztópálcával az anyukát, csavarhúzóval a kézben a nővért, bonyolult fényjelekkel pislogó oscilloskóp előtt az apukát. Velünk és a munkánkkal találkoztak. Megcsodálták a gyártószalagokat, a függesztett sínpályán mozgókészülékeket, s azt a roppant izgalmas és számukra meseszerű varázslatot, amelynek során a felnőttek száz megszáz valamiből egy igazi rádiót vagy televíziót állítanak össze. És otthon kicsit szemrehányóan mondja a fiam: mostmár igazán kicserélhetnénk a „telit”, hiszen a Videotonban naponta ezer újat gyártanak. Ha gyermekeink ilyen jellegű végkövetkeztetése nem is eléggé megalapozott közgazdaságilag, magának a ténynek örülnünk kell: üzemlátogatáson voltak, s a gyáróriásban először találkoztak velünk, mindennapi munkánkkal. S ez az élmény szép irányba terelheti értelmi, érzelmi világukat.”