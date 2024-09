Azok, akik már ástak gödröt a kertjükben ilyen-olyan céllal, jól tudják, hogy ez bizony igen fárasztó tevékenység. Vannak azonban olyanok, akiket nem rettent el a kemény fizikai munka, s a gödörásás tulajdonképpen a szakmájuk egyik fő feladata. Nincsenek is kevesen, ezt mutatja az is, hogy rekordszámú nevezés érkezett a pécsi VII. MTFE Sírásó Versenyre, ahol a vármegye székhely köztemetőjében 25 csapat versenyzett az elmúlt hétvégén az idei kupákért. A versenyen a székesfehérvári városgondnokság kegyeleti munkatársai, Herceg Gyula és Mizda J. Tamás második helyezést értek el – számolt be a hírről a városgondnokság.

Forrás: városgondnokság

Az idei sírásó versenyre Horvátországból, Csehországból és Szlovákiából is érkeztek versengő csapatok. A verseny alatt a kegyeleti munkatársak fizikai rátermettségük mellett szakmai tudásukat is bizonyították. Egy koporsós temetés sírgödrének kialakításához, amelyet a versenyen is ki kellett ásni, mintegy 2,5 köbméter földet mozgatnak meg a csapatok a verseny alatt kétszer, mivel a hantolásnál vissza is kell lapátolni a földet, ráadásul megfelelően, illetve gyorsan ki kell alakítaniuk a visszatemetett sírgödör tetejét.

A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete a versennyel fontosnak tartja, hogy a sírásó kollégák munkáját is elismerjék és a kegyeleti szabályok kereteit betartva megismertessék munkájukat a közvéleménnyel.