Számos székesfehérvári sportegyesület döntött úgy, hogy összefognak és táncgálát szerveznek a székesfehérvári Almássy telepi tűzben megsérült fiatal lány és családja megsegítésére. Mint emlékezetes, Kitti szerencsésen megúszta a negyedik emeletről való kiugrását, ám a család lakása gyakorlatilag a tűz martalékává vált.

A fiatal sportoló lányért és családjáért most egy nagyszabású összefogás körvonalazódott: szeptember 22-én, vasárnap 17 órától a Feketehegy-Szárazréti Szabadtéri Színpadon lépnek fel az összefogás résztvevői. A táncgálán műsort ad az Alba Regia Táncegyesület, az Álomtánc Hajnival, a Forquality Studio, a Főnix Rock and roll SE, a Free Spirit Dance, a Frenergy Fit KSE, a Hajnal Mozgástér, a Laguna KTSE, a MÁV Előre Albafit Fitkid szakosztálya, a Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület, a Step and Style Táncstúdió és a Székesfehérvári Balett Színház. Az előadásra 2500 forintos támogatói jegyet igényelhetnek az érdeklődők a [email protected].