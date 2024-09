Fehérváron új kezdeményezés

Székesfehérváron, az Öreghegyen található a Keszegfalvi köz, melynek sorsáról szintén döntöttek a képviselők: az önkormányzati tulajdonban lévő út felújítását nem csupán kérték az érintett lakók a várostól, de jelezve elkötelezettségüket, a felújítás költségeihez 10 millió forinttal hozzájárultak – kérvén az önkormányzatot, hogy a többi költséget állja. Ezt a képviselők meg is tették: a fennmaradó 30 millió forintot biztosítják az út felújítására.

Pihenőkonténer a buszsofőröknek

Idén áprilisban, a helyi buszmenetrend módosítása okán új szociális helyiségeket telepített a város az autóbuszvezetők számára a Köfém lakótelep és a Babér utca megállóhelyek közelében. A víz és villany bekötésekkel rendelkező pihenőkonténerek használatát a pénteki közgyűlés határozata ingyenessé tette a szolgáltató számára.

A Barátság Háza tetőtere, Tóparti eszközei

Már korábban döntött a képviselő-testület arról, hogy felújítja a Barátság Háza tetőterét, ám a korábban kiválasztott kivitelező nem tudta teljesíteni a feladatát – ugyanis felszámolás alá került. A kivitelezésre szóló közbeszerzési eljárást ezért újra ki kellett írnia a város testületének. Erre sor is került a szeptember 20-i közgyűlésen. Kiírták továbbá a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium épületébe szükséges eszközök beszerzésének közbeszerzését is – a beköltözést követően ugyanis az iskola jelezte: pár dologra az épület tekintetében még szükségük van.

Agglomerációs Tanács jöhet létre

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulást idén április 30-ával megszüntették, ám a fehérvári önkormányzatban, valamint a korábbi társulás tagi önkormányzatainak vezetőiben „megfogalmazódott az igény, hogy elsősorban az önkormányzatokat, önkormányzati feladatokat érintő ügyeket szolgáló, konzultációs jellegű konzultációs fórumot továbbra is célszerű lenne működtetni” – áll abban a határozati javaslatban, melyek végül el is fogadtak a képviselők. Ennek értelmében Agglomerációs Tanácsot hoznak létre, melyhez kérik többek között Aba, Bakonykúti, Csór, Csősz, Füle, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kőszárhegy, Lovasberény, Moha, Nádasdladány, Pákozd, Pátka, Polgárdi, Sárkeresztes, Sárkeszi, Sárszentmihály, Seregélyes, Soponya, valamint Sukoró, Szabadbattyán, Tác, Úrhida és Zámoly csatlakozását. De – hangsúlyozta a közgyűlésen Cser-Palkovics András – az agglomerációhoz közel eső, de a felsorolásban nem szereplő települések jelentkezését is várják.