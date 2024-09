Szeptember arról híres Fehérváron, hogy programokkal van tele – mutatott rá az idei Civil Napot beharangozó sajtótájékoztatón Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere. A hónap első nagyszabású rendezvényére, a Fehérvári Civil Napra ugyanis szeptember 7-én, szombaton kerül sor a szokásos helyen, a Zichy-ligetben.

– A tizenhatodik Civil Napon ötvenöt szervezet mutatkozik be és szervez programokat a fehérváriaknak – emelte ki az alpolgármester.

Pischl Norbert főszervező, az ART Kulturális Egyesület elnöke hangsúlyozta: a Zichy-ligetben található Zenepavilon köré szervezik idén is a programokat, bemutatókat, tornákat, koncerteket, zenés-táncos produkciókat. A korábban megszokott tematika szerint helyezkednek el ezúttal is a civil szervezetek standjai: megtalálhatóak lesznek az egészségügyi, az állatvédelemmel és a zöld témákkal, a sporttal, az idősüggyel, a társadalmi felelősségvállalással foglalkozó, továbbá a hagyományőrző és egyéb szervezetek is a ligetben. Számos új szervezet csatlakozott 2024-re a programsorozathoz, melyből jól látszik, hogy szinte minden fehérvári civil szervezet magáénak érzi a rendezvény üzenetét, nevezetesen azt, hogy nem csak teszi a dolgát, de időnként meg is mutatja magát a város lakosságának – fogalmazott a főszervező. A 9 órai megnyitót követően délután 15 óráig körülbelül negyedóránként váltják egymást a programok, melyek között egy 9:30-as gyermekkoncert emelhető ki a gyerekek számára, mutatott rá a szervező.

Az elmúlt években kiderült, hogy minden korosztály számára remek szórakozási lehetőségek vannak a Fehérvári Civil Napon, tette hozzá Molnár Tamás, a város környezetvédelmi és civil tanácsnoka.

- Mindenkit buzdítunk arra, hogy aki kikapcsolódni szeretne vagy bekapcsolódni a civil szervezetek munkájába, jöjjön el szombaton és ismerkedjen meg a székesfehérvári civil szervezetekkel! – javasolta a tanácsnok, emlékeztetve: a székesfehérvári civil szervezetek működési támogatását biztosító önkormányzati pályázat benyújtási határideje most szerdán, azaz szeptember 4-én jár le, addig még várják a Civil Iroda munkatársai a pályázatokat az érintettektől.