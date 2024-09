A megye második legkisebb településen élők úgy tartják, az a jó, hogy ilyen kicsi, van egy jó polgármesterük, van egy jó gondnokuk, ráadásul a lakatot sem ismerik. Az emberek befogadóak, nagyon klassz közösségi élet van itt, aminek az egyik ékes példája volt a szombat délutáni lecsófőzés immáron ötödik alkalommal.

Szerethető kis közösség a bodméri.

Fotó: Décsei-Gáspár Barbara

Az izgatott várakozásról mindent elmond, bár az eseményt 15 órára hirdették, de volt olyan társaság, aki már a déli harangszóra megérkezett. Előkerültek a sörpadok, az asztalok és persze a tűz fölé a bográcsok is: indulhatott a verseny! Helyi és szomszédos falvakból érkező baráti társaságok próbálták felülmúlni egymás főztjét, miközben a szokásos zrikálások sem maradhattak el. Kilenc bográcsban rotyogott a különféle lecsó. A csapatok egy része a hagyományos ízekre esküdött, míg mások igazi gourmet fogással készült a zsűrinek és a falu apraja, s nagyjának.

Nem volt könnyű a zsűrinek, hogy eldöntsék melyik lecsó lett a legfinomabb.

Fotó: Décsei-Gáspár Barbara

Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a győztes étel egy különleges fűszerezésű, oregánóval, kakukkfűvel és citromborssal meghintett szabolcsi lecsó lett, a lecsós szeletet és az ehető tányérban tálalt kolbász chips-szes lecsókülönlegességet megelőzve. A finomságokat kóstolva nem csak az ítészek, de valamennyi kilátogató is mind a tíz ujját megnyalta. A bodmériak tehát ismét megadták a módját. A civil kezdeményezés, amelyet az önkormányzat is támogatott nagyszerű hangulatban telt: ettek, ittak és egészen hajnali 2-ig vigadtak a derék falusiak, miközben nótáztak és táncra is perdültek. Aki nem hiszi, járjon utána...