Alkohol a diszkóban

Ma már ritkán olvashatunk olvasói levelet az újságokban, ám hajdanán egész oldalon kaptak teret az ilyen írások. Az egyik olvasó/író (név és cím a szerkesztőségben) a randalírozó fiatalok miatt panaszkodott 1994. szeptemberében.

"A Fejér Megyei Hírlap aug. 30-iki számában olvasom, hogy tizenéves fiatalok garázdálkodtak a fehérvári utcákon éjjel 2 órakor, állítólag diszkóból jöttek, ittasan. Egyáltalán, hogyan mehetnek be 12 évesek diszkóba és hogyan kaphatnak szeszes italt? De ha már a szülők nem törődnek az ilyen kiskorú gyerekekkel, legalább az ifjúságvédő szerveknek kellene a diszkókban is körülnézni és felelősségre vonni a diszkó vezetőjét is. Most nekem is volna kérésem az ifjúságvédő szervekhez. A Balatoni út 11-15-ös számú házak közti játszótereken is érdemes volna esténkint körülnézni. A minap 15 kiskorút (köztük 6-7 évesek is) számoltam meg és a kutyákat, melyeket még uszítottak, hogy jobban ugassanak. Azt az üvöltözést és ocsmány beszédet még este 9 órakor is, nem lehetett elviselni. Itt általában már idős, beteg emberek laknak, legalább már este pihenni szeretnének, az ő nevükben is kérek sürgős intézkedést."

Azok a pernahajderek már felnőttek, és ma már némileg nehezebb ilyen életkorban alkoholhoz jutni, de az még mindig igaz, hogy "fiatalság, bolondság".