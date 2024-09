Fekete Lászlóné, a NAVNYOSZ Fejér vármegyei Adóügyi Nyugdíjas Klub vezetője az éves eseményekről számolt be a tagtársaknak a szerdai ülésen. Szó esett a kerek évfordulós születésnapok megünnepléséről, kirándulásokról és az azokkal kapcsolatos emelkedő költségekről is, amelyet nem mindig tudnak egykönnyen kigazdálkodni.

Lehner Zsolt alpolgármester elmondta, a városnak fontosak a nyugdíjas klubok, mert elengedhetetlen láncszemei a közösségépítésnek és a kapcsolatteremtésnek. Zentai Zsolt pedig arról beszélt, hogy a nyugdíjas klubok tagjai egymást támogatják, segítik, a közösséghez való tartozás jótékony hatásai felbecsülhetetlenek. Ezért az önkormányzat, akármekkora összeggel is tudja támogatni a nyugdíjas klubokat, azzal a nyugdíjasok egészségét szolgálja.

Az évértékelő ülésen résztvevők kérdéseket is intézhettek a városvezetéshez, amely készségesen válaszolt is a felmerülő témák kapcsán. Fekete Lászlóné klubvezető érdeklődött a megemelkedett városi parkolás díjáról, s többek között arról is, hogy mi épül majd az Alba Pláza melletti murvás parkoló helyén. Kérdésére Lehner Zsolt elmondta, hogy a parkoló helyén fedett piacot és garázst szeretnének kialakítani, jóllehet, a terület már nem a városé. Ugyanakkor figyelemmel kísérik a folyamatokat: mint ismertette, a közelmúltban kaptak egy tervet, amelyet azonban sem ők, sem pedig az ügyben illetékes minisztérium nem fogadott el. Mint mondta, a város kiemelt helyszínéről van szó, ezért fontosnak tartják, hogy oda a tájhoz, környezethez illő épület épüljön.

Lehner Zsolttól és Zentai Zsolttól a nyugdíjas klub tagjai meghívást kaptak az Alba Arénába, ahol beleshetnek a kulisszák mögé, s megnézhetik, miként működik egy ekkora komplexum. További felajánlásként várja a tagokat a Székesfehérvári Balett Színházban zajló nyugdíjas torna is, valamint októberben az idősek napi programok részeként egy koncert is.