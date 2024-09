Az Entente Florale Europe, azaz az Európai Virágos Városok és Falvak versenyének résztvevői mutatkoznak be szeptember 7-én, azaz most szombaton 14 és 16 óra között Székesfehérváron, a Sóstó Látogatóközpont előtt. Az európai megmérettetés szakmai programjai és eredményhirdetési ceremóniája mellett Európa Piac is lesz, melyen a résztvevő hét ország tizenegy településének kultúrája, tradíciói, látványosságai, ételei-italai is megismerhetők.

Itt lesz Székesfehérváron a két magyar nagyváros, Debrecen és Zalakaros, a szlovéniai Velenje, a Romániában található Csíkszereda, a Szlovákiában fekvő Farkasd, az írországi Carlow és Ballinahown, a németországi Meinheim és Höxter, továbbá a cseh Písek és Chorusice.