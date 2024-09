Művelődési házat épít Csákberény

Mostanra megszokhattuk, hogy rendszeresen átadnak vagy felújítanak valamit, korábban ez a jelenség nem volt ilyen megszokott. 1964-ben Csákberény nagy dobásra készült: "[...] Nagy reményeket fűz a község a kultúra házához. A kocsmát szívesen feladják, ha korszerű és kulturált büfét rendezhetnek be. De mit is mond a terv? Épül benne egy 150 személyt befogadó 210 négyzetméteres mozi-színházterem színpaddal és öltözőkkel. Mert itt nem adott vitára, okot, mint néhány községben, hogy ,,beengedik-e” a mozit a művelődési házba! Itt lesz a párt és a KISZ helyisége. Otthont adnak benne a könyvtárnak olvasóteremmel és lesz egy kis gyűlésterem, egyben televíziós szoba is. Az előtérben pedig eszpresszót rendeznek be. — Alig várják az igényesebb emberek, hogy végre eltűnjön a községből a zsúfolt, agyonlátogatott kocsma. Mert mit is kaphattak itt az italon kívül. Rex-asztalt és kártyát? De hová mentek volna szórakozni? [...] Pedig a társaság, a beszélgetés vágya vonzotta oda az embereket. Ezért várunk mi sokat új kultúrházunktól— mondja a tanácselnök [...]" – olvasható a Fejér Megyei Hírlap 1964. szeptember 6-i számában.



Kubai orvosok megyénkben

Messziről jött vendégeket fogadott Fejér megye 1964-ben, amelyről a Fejér Megyei Hírlap 1964. szeptember 6-i száma így írt: "Három napig tartózkodott megyénkben a kubai főorvosok öttagú küldöttsége. Megyénkbe érkezésük első napján, csütörtökön reggel Tóth Gyula, a megyeitanács vb. elnökhelyettese és dr. Lehrner Lórándné fogadta és tájékoztatta a vendégeket a tanács egészségügyi munká-járól. A kubai küldöttség látogatást tett a székesfehérvári kórházban, megtekintették Dunaújváros egészségügyi intézményeit, bölcsődét, munkásszállót, majd szombaton az enyingi rendelőintézetben fogadták a kubai főorvosokat."