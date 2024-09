Pénzes Joachim 1955 és 1983 között, azaz 28 éven át állt az iskola élén, mint intézményigazgató. Az ő emlékére avattak emléktáblát a múlt héten, melyen méltatták, ismertették életútját és munkásságát, valamint egy rövid zenés produkciót is adott a sokak számára ismert két művész: Kissné Révfalvi Andrea és Gabrieli-Kiss József. Majd az ünnepség apropójára, a tábla leleplezésére is sor került, mely az iskola földszinti 1-es számú tanterme mellett kapott helyet. Az avatással egyébként a terem is 'felvette' a Pénzes Joachim terem nevet.

Pénzes Joachim lánya, unokái és legkisebb dédunokája is részt vett az emléktábla avató ünnepségen.

Forrás: Polgárdi Hírek FB-oldal

A Polgárdi Iskoláért Alapítvány szervezésében megvalósult eseményen részt vett Pénzes Joachim lánya, unokái és legkisebb dédunokája is, aki jelenleg is az iskola tanulója. Jelen volt továbbá Bakosné Héja Anett intézményvezető, Supliczné Pénzes Erika igazgatóhelyettes, Nyikos László polgármester és még sokan mások - számolt be oldalán a Polgárdi Hírek.

Az emléktábla Vass Tamás munkáját dicséri.