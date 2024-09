Már megszokhattuk, hogy az MCC Székesfehérvári Képzési Központja időről időre színvonalas és különleges tudományos előadásokra várja mindazokat, akik érdeklődnek a világ és annak folyamatai, jelenségei iránt. Pénteken azonban újabb programnak adtak otthont, hiszen idén az MCC is csatlakozott a Kutatók Éjszakája programsorozathoz. Ennek keretében a székesfehérvári központ két interaktív programmal készült az érdeklődőknek, ugyanis az MCC-nél kiemelt hangsúlyt kap a tapasztalat, az élménypedagógia – mondta el Östör Annamária, az MCC Székesfehérvári Képzési Központjának vezetője.

– Az előadások mellett fontosnak tartjuk, hogy az elméleti tudnivalókat a gyakorlatban alkalmazva is bemutassuk. Például a DNS-ről szóló előadásunk részeként a résztvevők banán DNS-t is vizsgálhattak. Az elmélet és a gyakorlat találkozása akár a kutatói, tudományos pálya felé is terelheti majd a fiatal érdeklődőket – fűzte hozzá a központ vezetője.