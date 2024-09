Több napirendi pontot is tárgyaltak a a polgármester és a képviselők, ezekből talán az egyik legfontosabb a rendőrség beszámolója volt, ami a közbiztonság helyzetéről és az ebben a témakörben végzett munkáról szólt. Az első napirendi pont a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szólt. Majd a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóltak a végrehajtásáért felelősök.

A testület megkezdte az őszi időszakot.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Ezt követően pedig beszámoló következett Sárbogárd város 2023. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. Kovács Ferenc r. ezredes, városi rendőrkapitány, illetve Szabó Vendel a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tartották a beszámolót.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A beszámolójuk szerint, a településen, – de ez elmondható az egész vármegyére is – csökkent rendőrség reagálási ideje, aktív közterületi jelenléten dolgoznak, nőtt az intézkedések száma, és több nyomozás zárult le vádemeléssel mint korábban. De beszámoltak arról is, hogy sajnos nőtt az online csalások száma, a lopások és a zaklatások száma is, az utóbbi leginkább családi veszekedések formájában jelentkezett. A rendőrség munkatársai kihangsúlyozták és megköszönték a helyi polgárőrséggel, illetve az önkormányzattal kialakított kiváló munkakapcsolatot, illetve elmondták, dolgoznak egy járási közbiztonsági fórum megvalósításán. A beszámoló végén, több képviselő is a közlekedésbiztonság és a gyorshajtók kiszűrésének aktívabb és hathatósabb lehetőségéről érdeklődött, szóba hozva Sárszentmiklós, Sárbogárd-Tinód városrész, illetve a Töbörzsök városrész útszakaszait, ahol sajnos állandóan visszatérő probléma a gyorshajtás, és a balesetveszélyes száguldozás. A szakemberek rendszeresebb rendőri jelenlétet ígértek, a lehetőségeik szerint, sebesség korlátozó 30-as táblák kihelyezését, illetve egy úgynevezett Trafibox rendszer kiépítéséről is szívesen tárgyalnának a település vezetésével, ami jó eredményt mutat a gyorshajtás visszaszorításában országszerte.

„Február 1-ig országosan 87 helyszínen telepítették a Trafiboxokat, és további 94 helyszínen jelenleg előkészítés alatt áll az elhelyezésük” – árulta el az Országos Rendőr-főkapitányság korábban. És ha valaki még nem tudná, az egyik magyar rendőrségi vezető által nagyjából két éve kitalált trükkös doboz kapta ezt a nevet az ORFK-tól. A Trafibox egy nagyjából 80 centi magas fémdoboz egy körülbelül méteres fémcső tetejére rögzítve, egyik oldalán kis ablak, itt kukucskál kifelé a belsejébe hosszabb-rövidebb időre beszerelt sebességmérő eszköz.

A rendőrségi beszámolót és a kérdéseket követően folytatódott az ülés a további napirendi pontok szerint, így például a Sárbogárdi Zengő Óvoda tevékenységéről, a személyi ügyeiről, aminek kapcsán igazán jó hír, hogy minden óvoda maximális kihasználtság mellett működik, illetve hogy sikerült az óvoda munkatársainak létszámát is bővíteni az igényeknek megfelelően. Erről Huszárné Kovács Márta intézményvezető számolt be.