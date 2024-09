A fehérvári lakástűz után 1 órája

Életmentő készüléket az otthonokba – a kezdeményezést felkarolta a város is

Magánkezdeményezésre füstérzékelő eszközökhöz juthatnak majd hozzá azok is, akik nem engedhetik meg maguknak a pár ezer forintos készüléket, amely azonban életet is menthet. A júliusi székesfehérvári lakástűzben súlyosan megsérült fiatal lány édesapja, Kracsun Zsolt vehette át az első füstérzékelőt, s csatlakozva a kezdeményezéshez, ő maga is vásárolt egyet, amelyet egy rászorulónak ajánlott fel. A tűz elől menekülő, s így az emeleti lakás ablakából kiugró lány már jobban van, de még mindig szorongást keltenek benne a tűzzel kapcsolatos emlékek, tárgyak, jelenlegi lakóhelyén minden elektromos készüléket kihúz, nehogy baj történjen. A tűzvédelmi szakemberek szerint pedig ezt is jól teszi.

Gombor Lili Gombor Lili

Kracsun Zsolt családja nevében vette át a füstjelzőt Koppán Viktor Dávidtól Fotó: NZP / FMH-archív

A lakástüzek száma az utóbbi években emelkedő tendenciát mutatnak, amelyekből több halálos áldozatot is követel. Augusztusban jelent meg az Országos Katasztrófavédelem tájékoztatója, amely szerint augusztusig idén már több mint négyezer lakástűz volt Magyarországon, amelyekben ötvenhárman veszítették életüket – mondta el Koppán Viktor Dávid, a Fehérvári Tűzoltó Egyesület elnöke, hozzátéve, hogy a vizsgálatok és a számok azt mutatják, hogy azokban a lakásokban, amelyekben van füstérzékelő, a lakástűz nem jár halálos áldozattal. – Egy olyan eszközről van szó, amely bár mindenki által könnyen beszerezhető, de értelemszerűen ára van, a legtöbb lakásban pedig nincs felszerelve ilyen készülék. Szeretnék elindítani egy olyan programot, amelyben most tíz füstérzékelőt ajánlok fel. Az elsőt Kracsun Zsoltnak és családjának adtam át. A füstérzékelő már a baj kezdetekor, még a lánggal égés előtt jelezni kezd, érzékelve a tűz kezdeti szakaszán keletkező füstöt. Egy szerkezet nagyjából húsz négyzetmétert tud bemérni. Rendkívül veszélyes lehet, ha a valaki alszik vagy későn veszi észre a tüzet, ugyanis a lakástüzek nagyon gyorsan terjednek. Ilyenkor nem biztos, hogy van idő elhagyni az égő lakást, hiszen az előszobában, a bejárati ajtó közelében már lehet akkora füst vagy tűz, amely lehetetlenné teszi a kijutást. Valóban gyorsan terjed a tűz a lakásban – erősíti meg a szakember szavait Kracsun Zsolt, akinek a lánya túlélt egy lakástüzet, így pontosan tudják, miről van szó. – A mi esetünkben az volt a szerencse, hogy a lányom, aki épp egyedül volt otthon és aludt, felébredt a hőre és a tűz ropogására. Ugyanakkor már nem tudott kimenekülni a lakásból, mert a füst már akkora volt, hogy a lakás teljes mértékben átláthatatlan volt. Ezért kénytelen volt az ablak felé menekülni. Csakhogy mi a negyedik emeleten lakunk, de végül is szerencsésen ért véget a történet, hiszen nagyon bátran és okosan cselekedett. Úgy tudott leugrani az ablakból, hogy nem szerzett maradandó sérüléseket. A lakásunk viszont teljes egészében kiégett – mesélte az édesapa.

– Azért is fontos erről beszélni, mert amíg az intézmények, cégek és hivatalos épületek üzemeltetésében erős és hatásos tűzmegelőző jogszabályok és kötelezettségek vannak, addig lakossági szinten hiányos a megfelelő tűzvédelmi felkészültség – mondja Koppán Viktor Dávid, hangsúlyozva egyben az edukáció fontosságát. – Fel kell készíteni az embereket arra, hogyan tudják megelőzni a lakástüzet. Minden nagyobb tűznél tűzvizsgálatra kerül sor, amelyek rendszeresen azt az eredményt hozzák, hogy négy fő veszélyforrás van, amely tüzet tud okozni. Az elsődleges veszélyforrás a nyílt láng használata, amely emberi tevékenység során keletkezik, idetartozik például az öngyújtó használata, vagy éppen a sütés, főzés. Második helyen az elektromos tüzek állnak, majd a tüzelő- fűtőberendezések, s végül a dohányzás szerepel azon tényezők között, amelyek a leggyakrabban vezetnek lakástűzhöz. A program keretében nagyon szeretnék eljutni nagyobb közösségekhez, amelyeknek edukatív jellegű előadást tarthatok mindezekről – mondta a szakember. Palotavárosban körülbelül hat éve elindítottak egy tűzmegelőzési, edukációs programot, amelynek meg is lett az eredménye – ismertette Viza Attila tanácsnok, hozzátéve, hogy legutóbb pedig Cser-Palkovics András polgármesterrel egyeztetett a kezdeményezést illetően, s az a döntés született, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város támogatja, hogy a saját szociális hálóján keresztül az idősebb, rászoruló személyek részére is biztosítsanak füstérzékelőt. – Továbbá reményeink szerint egy tűzvédelmi oktatást is tudunk számukra biztosítani. Reméljük, hogy a kezdeményezéshez a magánemberek és az önkormányzat mellett majd olyan cégek és biztosítók is csatlakoznak, akik érzik az ehhez kapcsolódó felelősséget. A füstérzékelőket, a tervek szerint, majd átvevőpontokon lehet átvenni, ezek egyike a Fejér Megyei Hírlap épülete lesz – mondta el Viza Attila.



