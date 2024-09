Kadét program indul a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnáziumban 2025. szeptemberétől az intézmény és a honvédség között született megállapodás értelmében, amit a keddi napon írtak alá, és tettek hivatalossá a felek. A Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred képviseletében Koronczai Tibor ezredes, ezredparancsnok, a Petőfi Sándor gimnázium képviseletében Novák Kovács Zsolt igazgató, míg a Dunaújvárosi Tankerületi Központ részéről pedig Kalamán Ferencné írta alá a megállapodást. Sárbogárdon nagy hagyománya volt korábban a honvédségnek az itt működő katonai létesítményeknek köszönhetően, mondhatni sokáig katonavárosként is emlegették a települést.

Fotó: az iskolától

A Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 2018. október 1-jén alakult meg, Pest vármegyét, Budapestet és az ország dunántúli vármegyéit lefedve. 2023. január 1-jén az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezredből kiválva, létrejött az MH 1. Területvédelmi Ezred, az MH 5. Területvédelmi Ezred és az MH 7. Területvédelmi Ezred. 2024. január elsejétől az ezred neve: MH Sipos Gyula 6. Területvédelmi Ezred. Az MH 6. TVE elsődleges feladatai közé tartozik az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos (ÖTT) rendszer kialakítása, fenntartása, fejlesztése. Az önkéntes Tartalékos állomány területvédelmi feladatokra történő felkészítése.

A gimnázium igazgatója megkeresésünkre elmondta, hogy a 11. évfolyam számára már kötelező tantárgyként jelenleg is oktatnak heti 1 órában alapszintű honvédelmi ismereteket, hivatásos egyenruhás oktató közreműködésével. Megtudtuk azt is, hogy a most aláírt együttműködési szándék elsősorban a 9.-12. évfolyam tanulóit szólítja meg, nem lesz ugyan kötelező a diákok számára, de akár 30-40 ezer forintos ösztöndíjat is kaphatnak a programban résztvevő tanulók. Az igazgató kiemelte, nem katonák oktatják majd a diákokat, hanem az iskola pedagógusai közül vesznek rész képzéseken és oktatásokon Egyenruhás oktatásról lesz szó, ahol a tanár és a diák is egyenruhát visel majd, továbbá elmondta még, szabadon választott oktatási forma, ami azt jelenti, hogy szabadon tetszés szerint választható, de ha időközben meggondolná magát a diák, szabadon elhagyható az oktatás. Mivel a program majd 2025-ben indul, így jelenleg az oktatók kiképzése, az oktatási forma, és a program előkészítése és tervezése zajlik.