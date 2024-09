Bozai István városgondnok elmondta, hogy az Alba Fehérvár KC vezetőedzőjének a felvetésére gondolták végig, hogy a két „itt lakó" profi csapat játékosainak nagyobb (30 százalékos) kedvezményt biztosítsanak az étkezésből. A városgondnok szerint ez is jól mutatja, hogy az étterem kínálata még a legkorszerűbb étkezési normáknak, a sportolók igényeinek is megfelel. Rámutatott arra is, hogy a vendéglátóhely a jövőben akár találkozási ponttá is válhat a szurkolók és a játékosok között, akik így nem csak a mérkőzéseken, vagy a szurkolói ankétokon, hanem egy-egy tápláló, finom ebédnél is találkozhatnak.

A jövőben akár találkozási ponttá is válhat az Alba Aréna Étterme.

Fotó: Nagy Norbert

Tóth Marianna, a Városgondnokság Székesfehérvár Catering divíziójának vezetője kiemelte, hogy a városi cégnek már több éves gyakorlata van az élsportolók étkeztetésében, hiszen a Fehérvár FC labdarúgóinak a napi szintű sportétkeztetéseit immáron ötödik éve ők bonyolítják a Sóstói Stadionban. Elárulta azt is, hogy gyakorlatilag már az étterem nyitásával egyidőben elkezdődtek az egyeztetések a jégkorongozókkal és a kézlabdázókkal, hogy milyen minőségi menüsorral készüljenek a részükre, hiszen a profi sport, profi táplálkozást igényel a minél jobb teljesítmény eléréséhez. Elmondta, igyekeztek a lehető legjobban felkészülni a megtisztelő, ugyanakkor kihívással teli feladatra és egyúttal kedvezni a szurkolóknak is.

A sportétkeztetésben meglévő tapasztalatokra alapozva pedig még egy plusz is készül az Alba Aréna Éttermében: a Hydro Fehérvár AV19 mérkőzésnapjain a napi menü kiegészül az AV19 menüvel, ami megemelt mennyiségű bolognai spagettiből és roston sült csirkemellből áll. Ezt természetesen nemcsak a jégkorong-játékosok fogyaszthatják, az étterem vendégei is választhatják a kínálatból

– tette hozzá Tóth Marianna.

Gál Péter Pál, a Hydro Fehérvár AV19 elnöke elmondta, hogy örülnek a kedvezményeknek és a menüsornak is, amiről a csapat egébként nagyon jó véleménnyel van: mennyiségével és ízvilágával is maximálisan elégedettek a játékosok.

Balássi Imre, az Alba Fehérvár KC elnöke a sport közösségformáló szerepét emelte ki, hiszen azok a szurkolók, akik idelátogatnak majd az étterembe, közvetlenül tudnak találkozni a sportolókkal, beszélgethetnek velük, ami hozzájárulhat a csapathoz való kötődéshez, valamint új szurkolók bevonzását is eredményezheti. Bízik benne, hogy sportolóik rendszeresen fognak itt étkezni, hiszen az Alba Aréna Éttermében minden adott a megfelelő minőségű és mennyiségű ebédhez.