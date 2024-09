A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) döntött a Fehérvári Lecsófőző Vigasság elhalasztásáról, ugyanis az előrejelzések kedvezőtlen időjárást ígérnek szombatra: a tartós eső mellett viharos széllel is számolni kell, ezért az lecsófőző fesztivált szeptember 21-én tartják meg. Az eseményre családok, baráti társaságok és munkahelyi közösségek csapatai gyűlnek össze az ország minden részéből, hogy főzés mellett beszélgessenek, jól érezzék magukat – várhatóan ismét több száz üstben rotyog majd a lecsó, és a nap végére az is kiderül, ki lesz 2024-ben a Lecsókirály. De nem csak a Lecsókirály fejére kerül korona: új gazdára talál a Sipi Emlékkupa és díjazzák a Legdekoratívabb Főzőhelyet is. A közösségi eseményhez családi programok kapcsolódnak. Hogy mi történik a már befizetett részvételi díjakkal, arról a szervező honlapján olvashatnak.