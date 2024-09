Korábban már beharangoztuk, és úgy tűnik, a kis település, Daruszentmiklós nagyszabású rendezvénye sok szempontból kiválóan sikerült. Nem csak az időjárás volt szinte tökéletes, hanem a programok gazdagsága is remek kikapcsolódást ígért, és nem csak a helyben élőknek hanem a környékben lakók számára is, nem utolsósorban pedig elismerő kitüntetések is átadásra kerültek. Varga Gábor Dél-Fejér országgyűlési képviselője közösségi oldalán tett bejegyzésében méltatta a rendezvényt: – Daruszentmiklós meghívásának mindig szívesen teszek eleget, mivel barátságos légkör és jó hangulatú rendezvények fogadják az oda látogatókat. Különösen így van ez a nagyszabású falunapon, amikor a sokféle program közt mindenki megtalálhatja a neki valót. A kézművesek és vásárfia mellett ezernyi játék, íjászat, körhinta nyújtott idén is szórakozást; ki a focimeccsen vett részt, ki a főzőversenyen, vagy épp a színpadi fellépőknek tapsolt. Ennél jobb alkalmat nem is találhatott volna Daruszentmiklós közössége, hogy elismeréssel adózzon azoknak a kiemelkedő munkája előtt, akik sokat tettek, tesznek a településért. Gratulálok a kitüntetetteknek, és az egész daruszentmiklósi közösségnek az összetartásért, a remekül sikerült falunapért! –

Fotó: Varga Gábor - Facebook

Kitüntetésben részesült az iskola elköszönő intézményvezetője Nagy Margit. Az óvoda-bölcsőde pedagógusa, Kovácsné Sulák Éva. Továbbá díszpolgári címet vehetett át Markovics Ferencné Pupp Erzsébet önkormányzati képviselő. A hivatalos elismerések mellett pedig díjazták még a szép és rendezett portákat is, illetve nem utolsósorban a futballmérkőzések, főzőverseny helyezettjeit is.