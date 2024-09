Székesfehérváron, a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban, díszmadár kiállításra és az ahhoz kapcsolódó vásárra csábította az érdeklődőket a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete.

Kígyó volt a díszmadár kiállítás termében

A Lövölde utca 46. szám felőli bejárat ajtaját átlépve 300 madár várta a látogatókat, egyedül, párosával vagy éppen kisebb rajokban a kalitkákban, az apró pintyektől, egészen a legnagyobb méretű ara papagájig. Nyílt lehetőség fotózkodni a papagájok egyik legnagyobb fajtájával és a madarak egyik nagy ellensége is megjelent a rendezvényen, ugyanis egy kígyó is állandó résztvevője az évente megrendezett kiállításnak. Az óriáskígyót etetni nem lehetett, különösen nem madarakkal, de simogatni annál inkább, mármint aki ezt vállalta.

A hűvösebbre forduló, esős hétvégén kiváló program egy ilyen kiállítás a családok számára, de hogy mit is lehet egy ilyen eseményen látni, azt a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesületének titkára mondta el.

Tiszteletét tette a mozicsillag, a vörös kardinális

–Szombat és vasárnap vagyunk nyitva és öt földrész madaraival találkozhatnak azok, akik ellátogatnak hozzánk. Vannak itt olyan nagy színvonalon tenyészett madarak, amik az egész országban is csak kevés helyen fellelhetők. A papagájok, az egzóták, a pintyek, a kanárik, ezek mind-mind felsorakoztak. Vannak itt olyan fajták, amik könnyedén tarthatók kezdő madarászok számára is, mert nincsenek túl nagy elvárásaik, bár természetesen minden madárnak meg kell adni azt, amit igényel. Ilyen a zebrapinty, a hullámos papagáj és ha valaki beleszeret ebbe a szép hobbiba, akkor onnantól kezdve lehet igényesebb madarak tartásával is foglalkozni. –mondta Antal István, aki nem kis büszkeséggel mutatta meg azt a saját tenyésztésű vörös kardinális fiókát, mely sokaknak lehet ismerős, ugyanis az angry birds rajzfilm főszereplőjének élő megtestesítője.