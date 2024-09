Sipos József, a gasztronómiai fesztivál ötletgazdája és alapítója hét éven át, egészen haláláig szervezte és vezette a rendezvényt. A fesztivál szervezői évről évre igyekeznek méltó módon folytatni a kezdeményezést. És bár idén egy héttel a tervezett időpont után került megtartásra a kiváló gasztronómiai összejövetel, ennek ellenére is nagy érdeklődés és számtalan lecsókülönlegesség volt jellemző az idei kínálatra is. A fesztivál előtt egy különösen is jószándékú és üzenetértékű megmozdulásra is sor került, ugyanis Pénteken kora délután Bozai István Székesfehérvár Városgondnokságának ügyvezetője és munkatársai átadták a Fejér vármegyei Kisapostagnál árvízi védekezésben szolgálatot teljesítőknek az ételsegítséget. A frissen elkészült, közel 180 adagnyi étel, már kora délután útnak indult, és célhoz is ért. A székesfehérvári ételsegítség a szolgálatot teljesítőknek biztosította a délutáni és az esti, sőt a jelentős mennyiségnek köszönhetően az éjszakai órákban is az étkezését.

Szorgos kezek főzték a lecsót

Fotó: NAGY NORBERT

A városban zajló, szeptember 21-i eseményre családok, baráti társaságok és munkahelyi közösségek csapatai gyűltek össze az ország minden részéből, hogy főzés mellett beszélgessenek, jól érezzék magukat. Közel négyszáz bográcsban főtt a lecsó, hetven csapat jelentkezett a megmérettetésre, és ebből a zsűri döntése alapján a nap végére az is kiderült, ki lett a legjobb húsz szakács, illetve ki vihet haza egyéb elismeréseket és díjakat a rendezvényről. „A Lecsófesztivál népszerűségének titka valószínűleg abban rejlik, hogy az emberek, a barátok, a családok, a munkahelyi közösségek összejönnek, tudnak találkozni, beszélgetni. Ez egyszerűen egy jó buli, köszönhetően Sipos Józsefnek és barátainak, akik annak idején megálmodták és néhány főzőhellyel elindították azt a hagyományt, melynek nyomán ma már minden évben több száz csapat gyűlik össze.” – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester, délelőtt a rendezvényen. A Zichy ligeti színpadon egész nap zenés-táncos színpadi produkciók zajlottak székesfehérvári klubok, sportegyesületek közreműködésével, de jótékonysági sütivásár is színesítette a népszerű rendezvényt.