A kínaiak az utóbbi hónapokban egyértelműen nyitottak hazánk felé, és ennek máris két olyan nyilvánvaló következménye létezik, amit manapság minden vállalkozó kedvű honfitársam kedvére kihasználhat. Egyrészt egyre több repülőgép indul Budapestről a sárkányok földjére, másrészt a magyar turistának nincs szüksége vízumra, ha útra kel. A turisztikai kapcsolatok erősödéséhez hozzájárult a heti huszonegy közvetlen légijárat, amelyek révén jelenleg hét kínai nagyváros érhető el Budapestről. Az utazási lehetőségek bővítése mellett mérföldkőnek számított a világelsőségre törekvő hatalmas birodalom azon egyoldalú döntése is, hogy 2024. március 7-től a magyar állampolgárok – tizenöt napot meg nem haladó tartózkodás esetén – vízummentesen utazhatnak Kínába.

Kicsiben magam is megtapasztalhattam ezt a nagylelkűséget, amikor minap egy pekingi meghívásnak tehettem eleget. Kantonig tizenegy, onnan még további három óra az út és nem lehet panasz a járaton tapasztalt ellátásra: hal és tenger gyümölcse is szerepelt a kínálatban a szokványosnak mondható csirke mellett. Különösen tetszett, sőt, egy kicsit meghatott, hogy a légikísérők közös, színpadias meghajlással köszöntötték az utasokat felszállás és leszállás előtt. Korábban Dél-Kelet Ázsiát már nagyjából bejártam – Bangkokban még le is tartóztattak –, ezért nagy örömmel vettem, amikor ismét megcsapott a régen tapasztalt keleti varázslat.

Nem csak az ősi kövek maradtak épek, hanem a szellem is: lejátszódott ugyanaz, mint nálunk, túlélt a nemzet

Somerset Maugham egyik Kínában játszódó regényével hangoltam magam az érkezésre, az olvasást csak az Ural hegység felett érkező kemény turbulencia zavarta meg. Maugham „A festett fátyol” című művének megjelenésekor kisebb galibát okozott, mert bőven éltek Hongkongban a főhősével azonos nevű brit családok, akik azonnal feljelentették a kiadóját – és nyertek. A példányokat visszahívták, új névvel akarták kiadni a többi könyvet, ám akkor Hongkong gyarmati kormányzója ismert magára és ugyancsak perelt, ezért egy új – kitalált – helyszínre kellett az egyébként többször nagyon szépen megfilmesített történetet elhelyeznie szerencsétlen angol írónak. Aki ettől persze még remekművet alkotott.