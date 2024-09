A Szent István napi ünnepség záró aktusaként Szabó Ágnes, az egyesített szociális intézmények, a Kapcsolat Központ vezetője személyes hangú köszöntést fűzött az átadott elismerés mellé. „Téged leginkább úgy lehetne jellemezni, amit olaszosan mammaságnak mondunk, anyai gondoskodásnak. Odaállsz mellénk, és a legindokoltabb helyzetben tudod feltenni azt az egyszerű kérdést: hogy vagy? És ami a legfontosabb, nem futsz el a válasz elől sem. Meghallod, meghallgatod azt is, értelmezed és lelkesen közreműködsz, ha úgy véled, hogy ott valamilyen formában segíteni tudsz. Jó alkalom kínálkozik most arra, hogy mindebből megpróbáljunk valami kis töredéket visszaadni neked, hogy Te is meg tudd érezni a feléd irányuló, és reményeink szerint a téged el is érő szeretetünket” – fogalmazott Szabó Ágnes.