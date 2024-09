A megyeszékhely az első 1 órája

Civil Véradás: Négy helyszínen is lehet életet menteni

Tizenegyedik alkalommal szerveznek Civil Véradást Fejér vármegyében. Egy ideje már négy helyszínen is lehet életet menteni, így nem csak a sort kezdő Székesfehérváron, hanem másik három megyei nagyvárosban is. Az első Civil Véradás helyszíne a megyeszékhelyen, a Civil Központban volt, ahol a megyei közgyűlés vezetője is megmentett három életet.

Molnár Krisztián öt éve rendszeres véradó, elsőként érkezett a véradásra Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Szeptember 16. és 19-e között tartják a Civil Véradást, a Civil Központok Országos Hálózatának szervezésében. Az önfeláldozó véradók szeptember 16-án Székesfehérváron, a Civil Központ épületében mentették leadott vérükkel az ország különböző pontjain bajba került betegeket, sérülteket. Erre az életmentésre nyílik még lehetőség háromszor is. Szeptember 17-én Dunaújváros a soros. A megyei jogú városban 13-15 óra között várják a véradókat, a Vasmű út 10. szám alatt található Vérellátóban. Sárbogárdon szeptember 18-án lehet segíteni a sérülteket, betegeket, 14-18 óráig a Hősök terén álló József Attila Művelődési Házban. Az utolsó Civil Véradás Móron lesz, szeptember 19-én, az Erzsébet téri Művelődési Házban, 14-18 óráig. Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap – Nagyon fontosnak tartom a véradást, mert sajnos a vérkészletek tekintetében országos hiány van. Arra buzdítok mindenkit, aki egészséges, és 18 és 65 év közötti az mindenképpen adjon vért. Nekünk csak egy kis kellemetlenség, egy kis szúrás, de valójában életeket menthet meg. Egy adag vér három embert menthet meg és a vérkészítményeknek megvan az a specialitása, hogy csak nagyon rövid ideig tarthatók el, ami azt jelenti, hogy maximum öt napig lehet őket felhasználni. Úgy gondolom, hogy ez az önkéntességnek, illetve az önkéntes segítségnyújtásnak az egyik legszebb és egyben talán a legegyszerűbb formája.–mondta a már öt éve rendszeres véradó, Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, mielőtt elindult volna egy gyors szűrésre, a véradás előtt.

