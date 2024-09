A sokadalmi menet délután kettőkor indul neki a sétának a Petőfi Gimnázium bejáratától, a József Attila, Tompa Mihály és Baross utcák érintésével, a Hősök Terére. A városközpontban délután négy órakor kezdődik a megnyitó rendezvény, majd ezt követően számtalan izgalmas műsorszámmal csalogatják az érdeklődőket a szervezők. Bemutatásra kerül a Lúdas Matyi c. produkció a sárkeresztúri Színkör Társulat előadásában, majd a Somogy zenekar kísérete mellett táncegyüttesek folklórműsora lesz látható.

Este a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Tendance tánccsoportja is színpadra lép, de megválasztják a fesztivál szépét és a Borkirálynőt is. Egész napos programelem lesz a Hangolka, ami Eszti Néni és Feri Bácsi „Repülő varázsszőnyeg” c. produkcióját jelenti, illetve egy kiállítás megnyitóra is ellátogathatnak az érdeklődők, ahol Bátki Koczha Zsuzsanna festő kiállítását tekinthetik meg, a kiállítás témája a Sárréti Csókavirágok lesz majd.