Időközi nyilatkozatot adott ki az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezete (KBSZ) a tavalyi börgöndi repülőgép tragédiával kapcsolatban. A légibaleset kapcsán ugyanis jelenleg is szakmai vizsgálat zajlik, melynek célja – áll a jelentésben – „a légiközlekedési baleset, illetve repülőesemény okának, körülményeinek feltárása, és a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges szakmai intézkedések kezdeményezése, javaslatok megtétele.” A vizsgálatnak azonban – hangsúlyozza a Szervezet - semmilyen formában nem célja a vétkesség vagy a felelősség vizsgálata és megállapítása.

Mint ismeretes, a tavalyi börgöndi repülőnap egyik bemutatója alkalmával egy Trojan T28-A típusú repülő szenvedett légibalesetet. A minisztériumi nyilatkozat szerint a gép pilótája olyan műrepülő manővert hajtott végre a levegőben, amely a repülőnap hatósági engedélyében nem szerepelt. A közlemény visszatekintett a történtekre: a pilóta „elvesztette irányítását a légijármű felett és nagy sebességgel irányítatlanul a földbe csapódott. A légijárműben tartózkodó két pilóta a helyszínen életét vesztette. A légijármű becsapódásának helyszínénél – a 19-es futópálya küszöbétől körülbelül 300 méterre – parkoló gépjárműben és mellette tartózkodók közül három fő súlyosan, egy személy könnyebben megsérült. A becsapódás következtében kialakuló tűzben a személygépjármű kiégett.”

A nyilatkozatot fogalmazó szakemberek rámutattak: hiába voltak már korábban is ajánlások és intézkedések, illetve jogszabályi felhatalmazás is, máig nincs még „olyan jogszabály, amely a magyarországi polgári célú nyilvános repülőrendezvényekre vonatkozó részletes szabályozást tartalmazná.” Jogszabályok híján tehát, a vizsgálóbizottság ezért azt mérlegeli, hogy a repülőrendezvények esetében - mint a börgöndi -, újabb biztonsági ajánlásokat ad ki, ezzel is csökkentve e rendezvények jelentős biztonsági kockázatát s növelve a pilóták és a közönség védelmét.

A légibaleset kapcsán büntetőeljárás indult az ügy kivizsgálása érdekében, ám sem ebbe, sem pedig a baleseti vizsgálati eljárásba nem vonták be a rendezvényt szervező Albatrosz Repülő Egyesületet, tekintve, hogy a történtekért semmilyen módon felelősségre nem vonható – hangsúlyozta a feol.hu megkeresésére Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület vezetője. Erre egyébként a KBSZ nyilatkozata is utalt, amikor nyilatkozatában leszögezte: a Trojan pilótája – egy a repülőnap hatósági engedélyében nem szereplő – műrepülő manővert hajtott végre.