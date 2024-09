Az égből érkezett a magyar zászló vasárnap reggel a Börgöndi Légiparádé helyszínére, melyet sokan tapsoltak meg a helikopterek, repülőgépek sokasága között. Az ejtőernyős bemutató látványos programját követően a megnyitón köszöntötték a repülőtérre kilátogatókat az esemény szervezői, fővédnökei.

- Székesfehérvár és a repülés ünnepe ez a mai – fogalmazott a Börgöndi Légiparádé szeptember 7-i, vasárnapi megnyitóján Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, honvédelmi miniszterhelyettes. - Itt vannak a ma és a régmúlt pilótái, a ma és a régmúlt eszközei egyaránt. Bízom benne, hogy idén is sokan jönnek az ország minden tájáról a rendezvényre – fogalmazott, s hozzátette: ezen a napon emlékezünk is, arra a két nagyszerű pilótára, akik ma már nem lehetnek itt ezen a napon. Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere emlékeztetett: Börgöndön az Albatrosz Repülő Egyesület immáron harminc éve nagy sikerrel, szorgalommal, szeretettel és szaktudással építi mindazt, aminek a Légiparádé részeként a közönség tanúja lehet.

- Az egyesület negyedik éve része a nagysikerű Honvéd Kadét Programnak is, amely a magyar fiatalok honvédelemszeretetének alakításában játszik kiemelkedő szerepet – tette hozzá a miniszter, aki a szomszédban dúló háború kapcsán kiemelte: aki a légteret uralja, talán az egész háború kimenetelét uralja, éppen ezért folyamatos a versengés. – Ebben a tekintetben a Magyar Honvédség fejlesztésére kiírt program sem tétlenkedett, melynek eredményeképpen a légierő átfegyverzése is megtörtént az elmúlt években – mondta Szalay-Bobrovniczky, megemlíteve az új H145 Airbus flottát, a H225 Airbus taktikai helikoptereket, a magyar gripen flotta új harcászati vadászbombázóit s a pár napja átvett KC-390 szállítórepülőgépét, amely a magyar légierő legújabb szerzeménye. Elárulta: jövőre érkeznek az L-39 NG sugárhajtású kiképző repülőgépek, s folyamatosan érkeznek a légtérvédelem eszközei is, a vaskupola részét képező, nagyteljesítményű, izraeli gyártmányú radarok, illetve azok a rakétarendszerek, amelyek a radarokkal kombinálva a magyar légtér biztonságáról gondoskodnak.