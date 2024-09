Már reggel nyolckor elkezdődik az a főzőverseny, mely egyfajta bemelegítője is a kincsesbányai szüreti felvonulásnak. Amíg elkészülnek a versenyeledelek, addig szakmai programon vehetnek részt az érdeklődők, ugyanis lesz bor- és pálinkamustra is, melyen nem csak kóstolni lehet az alkoholos italokat, de azt is megvitatják a résztvevők, hogy melyik milyen ízű, illatú, illetve hogy mennyire felel meg az elvárásoknak az elkészítés módja? Akit ez a lehetőség nem vonz, arra már délelőtt vár a szüreti kézműves-sziget.

Délben aztán mindenki részesen lehet a faluebédnek, melynek során mindenkinek jut hely az asztalnál, majd délután egy órakor megkezdődik a szüreti felvonulás, több megállóval és minden állomásnál felcsendül majd a zene és dobban a láb. A lovasparádéval és szüreti kisvonattal színesített esemény gyülekezőhelyen a strandnál lesz, és mire a menet körbe ér, addigra elég sötét és hűvös lesz ahhoz, hogy minden résztvevő örömmel állja körbe a 18 órakor fellobbanó pásztortüzet.