A törekvésekről, céljaikról vasárnap délelőtt a székesfehérvári püspöki palotában beszélt a sajtó előtt Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, a Szent László Alapítvány nevében Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, Görög István, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének alelnöke, Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója és Székesfehérvár képviseletében Cser-Palkovics András polgármester.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Korosztályomnak, és remélem az utánam következőknek is meghatározó tudati eleme az 1848-49-es forradalom és szabadságharc története – mondta az újságíróknak a vármegye főpásztora, aki idézte Bem mondását: „Ha elvész a híd, elvész Erdély”. – A harcok egyik kiemelkedő és a közemlékezetben mélyen megmaradó napja a piski csata volt. Az elesett sok-sok katona emlékére obeliszket állítottak, amit azonban a románok ledöntöttek, szinte elveszettnek tekinthettük. Valahogyan aztán mégiscsak meglett, és most született egy akarat, hogy újra a helyére kerülhessen. A hozzá való anyagiakat elő kell teremteni, hogy emléket állíthassunk azoknak a hősöknek, akik a hazáért, a magyar nemzetért, a szabadságért áldozták az életüket. Fontos, hogy erről a társadalmat tájékoztassuk, hiszen manapság annyi mindent össze akarnak mosni, még a történelmi emlékezetből is valamiféle globális katyvaszt próbálnak csinálni. De mi nem így gondoljuk. A katolikus egyház örömmel áll a kezdeményezés mellé és segíti a megvalósulást.