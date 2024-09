Egy igazán vidám napra készülnek szeptember 14-én a Szabadság utcai sportpályánál a rendezvény szervezői, hiszen a gasztronómia, a közös főzés élménye minden esetben közösség egyesítő erővel bír. És ha ez még nem lenne nem elég, vagy kellően csalogató a rendezvényen a falu legjobb ebédje cím is elnyerhető lesz. Az eseményen, megkötések nélkül, bármilyen étel elkészíthető lesz majd, de fontos hogy az alapanyagokat a résztvevőnk kell vinniük. No és persze a „kedvenc nótát” is, hiszen a szervezők erre is buzdítják a résztvevőket. Így kijelenthető, együtt , közösségben, nótaszó mellett, finom ételek kíséretében, garantált a jó hangulat és a rendezvény sikere.