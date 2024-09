A korábban felújított épület falán emléktábla pihen, amelyen Bella István Sárkeresztúri litánia című versének a falu nevét említő sorait örökítették meg: "Szép és igaz a falum neve/ sár is, kereszt is, úr is /Mint minden ember élete, sár is, kereszt is, úr is". És emellett a csodálatos üzenet mellett nem lehet csak úgy elmenni, ez kötelezi az intézményt az olvasás, sőt az értő olvasás csodájának továbbadására, és gyakorlására. Egyébként pedig, bár ezt talán a településen kívül is sokan tudják, a 2006-ban elhunyt Bella István a kis faluban töltötte a gyermekkorát. Szeptember 26-án, délután négy órától tehát, könyvklubot tartanak a könyvtárba, ahová asok könyv mellé, ki-ki elviheti még a saját kedvenc olvasmányát is. – Hozd el, és mutasd be kedvenc könyvedet! Szerettesd meg velünk kedvenc íródat, költődet, versedet vagy éppen könyvedet! – Szól a hívogató felszólítás!