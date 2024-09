A megjelentek nagy részét nem ismertem: szomorúan kell bevallanom, eltelt az idő, a fiatalok ismeretlenek voltak számomra, éppen annyira, mint amennyire én is az lehettem nekik. Van értelme az ilyen nosztalgiának? Most sem tudom.

Ünnepnek készült az alkalom, de nem lettem vidám tőle. Felrémlett bennem az első nap, amikor kamerát vettem a kezembe – ha nem is kereken negyven, de emlékeim szerint harmincnyolc évvel ezelőtt. Aztán az 1989-es romániai katonai puccs idején készített riportfilmünk kockái peregnek a képzeletemben (teljesen értelmetlenül még mindig pakolgatok egyik helyről a másikra egy kábé félkilós, lejátszhatatlan kazettát róla), 1991-től jöttek a meggondolatlan délszláv riportok, amikor a tudósításainkat a Magyar Televízió – gúnyosan királyi tévének hívtuk egymás között – is átvette, leadta. Még mindig látom a füstölgő helyszínt, ahová a nehéz, méteres kamerával bebotladoztam, látom a csetnikek kialvatlan, konyaktól véreres szemét, amikor nekünk szegezték a gépkarabélyt. Nem voltunk épeszűek természetesen, hogy ilyesmit megkockáztattunk. Most képzeletben megszámolom magunkat, akik akkor az autóban, Sipi zöld „bömösében” ültünk, a tetőablakon át lengetve a senkit sem érdeklő újságírói igazolványokat. Ott és akkor megúsztuk a dolgot, azóta azonban az élet – vagy inkább a halál – nagyot kaszált közöttünk.

A reggelek jutnak eszembe. Zoli, a mostani hírlapos főszerkesztő, amikor kopott farmerjában, egy félliteres zacskós kakaóval és két kiflivel reggelente megjelent, aztán a másik Zoli, aki megoldotta, hogy a szolgálati Volgánkba CB-rádió kerüljön. Zsiga, aki mindig elsősorban filmes maradt és nem lett soha igazán televíziós, Peti, akivel megittuk Rózsa Gyuri pezsgőjét, mielőtt az utolsó „Kapcsoltam!” fehérvári adását meg tudta volna ünnepelni. Tibi, aki imádta a tévézést, de rájött, hogy ebből bizony nem lehet rendesen megélni, és ma már vitorlása van a Balatonon, Gregor, akihez máig a legszorosabb baráti kapcsolat fűz, Laci, a szíjas szabolcsi, aki nagyon ritkán szólt, de akkor jobbnak tartottam odafigyelni. Pista, aki eredetileg fényképész, de most műszaki vezető az ünneplő intézménynél, és a másik Pista, akivel útifilmet forgattunk Spanyolországban, amikor tombolt a monokini, és emiatt amikor találkozunk, egy kicsit mindig újra fiatalok vagyunk. Ottó, aki kitalált egy műfajt, a két zene közötti dumálás zsenialitását, aki azonban ma már csak temetéseken beszél, búcsúztat. Aztán a vágó és bemondó lányok, Kati, Ági, Dorina, Eszter… És sokan még, és nem csak a műszakiak, és eszembe jutnak a riporterek, barátaim, akiknek jó része ma már halott.