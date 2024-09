– Mindig imádsággal kezdem a beszélgetést és közben sokszor felteszem magamban a kérdést, hogy Istenem, mit tudhatok én mondani és nyújtani egy haldoklónak? De Isten mindig megerősít és bölcsességet ad. Az orvosoknak mondjuk – most csak mondok egy számot –, van ötezer gyógyszerük, az adott helyzetben az adott betegnek ezek közül mindig egy jól kiválasztott gyógyszert kell adniuk. Hasonló a feladatom. Ha egy betegen azt látom, hogy nagyon fél, bátorítást vár, akkor azt kérem tőle, szedje össze magát és ne adja fel, az élni akarást erősítem. Ha valakinek már csak rövid földi ideje van hátra, egy-két hét, esetleg egy hónap, akkor azt tapasztalom, a beteg mindig jól megérzi, mikor következik be a végső pillanat. Ráéreznek erre az emberek és a lelkükben várják, hogy valakivel ezt meg tudják beszélni. Felteszik magukban a kérdést: hogyan tovább? Mielőtt elmegyek, miként rendezzem a dolgaimat, hogyan hagyjam itt azokat, akik maradnak? Miként menjek át azon a keskeny pallón, úton, folyón, szűk mezsgyén, amely majd átvisz a másik dimenzióba? Erről szerintem nagyon nyíltan kell beszélni, kellő komolysággal, de nem komorsággal. Az emberek számára segítség, ha valakivel erről tudnak beszélni, de nem azt kell mondani, hogy na, magának itt a vég, aztán elkezdeni prédikálni. Nem! Hagyni kell, hogy a beteg, az elköltöző elmondja a gondolatait, félelmeit, és adott, jól kiszámított lépésekkel, megfelelő ritmusban kell megosztani vele a bátorító gondolatokat, a tanítást. Igen, a tanítást… Sokszor megdöbbenek azon, mennyire tudatlanok az emberek arról, hogy mi a halál, a túlvilág, hogy Jézus a megoldás. Lehet, csak egy hónapom van arra, hogy felépítsem a betegben a belátást: létezik kapaszkodó, egy út, amit ha elfogad, akkor megmenekülhet. Azaz nem a semmi következik, hanem az örök életben folytatja a földi létet. Az egyik ápolási osztályon szolgáltam, minden héten tartottam áhítatot. Egy alkalommal, miután befejeztem az imát, azt mondták az idősek: lelkész úr, nagyon köszönjük a sok bölcsességet és a tanítást. Ezt mondták nekem hetven-nyolcvan éves nénik és bácsik. Nem értettem, mit tanulhattak tőlem, aki 64 éves vagyok, hiszen inkább nekem lett volna tanulni valóm tőlük. Aztán rájöttem. A mai idősek generációja komoly lemaradásban van a hit dolgában, amiről ők nem tehetnek. De tény, hogy sok mindent nem tudnak, vagy ha mégis, a legtöbbeknek teljesen rossz elképzelésük van a vallásról, a hitről, a papokról, a lelkészekről, Istenről. Pedig ez a generáció most fut be a célba, most jön el számukra az elköltözés ideje, ezért jó esélyt érdemelnének arra, hogy ezeket a súlyos kérdéseket átgondolják, és kellő bölcsességgel döntsenek.