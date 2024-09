Attila fotósként, Krisztina pedig zászlólengetőként, azaz flag girl-ként vett részt a rendezvényen, amelyen veterán autók és motorok versenyeztek a kisváros homokos tengerpartján. Az itt szerzett élményeikről meséltek nemrég a feol.hu-nak.

– 2022-ben egy motoros barátunk csábított el minket a rendezvényre, aki végül nem tudott eljönni, de mi igen és beleszerettünk. A látványba, a hangulata és a városba. Caorle a rendezvény idejére átalakul kicsit Amerikává, a hotelek előtt 50-es, 60-as évekből származó autók és motorok parkolnak és elözönlik az utcákat a tetovált, szakállas figurák és a színes hajú, pin up stílusú ruhákba öltözött nők – kezdte Krisztina.

Múlt héten tartották Caorle kisvárosában a Roll 'n Flat Beach Race-t, amelyen két úrhidai is részt vett.

Forrás: Urr Krisztina

Két évvel ezelőtt csak ellátogatni terveztek a rendezvényre, de Attila lévén, hogy fotós, írt a szervezőknek, hogy szeretne képeket készíteni a versenyről és a sikeres akkreditáció után bebocsátást nyert a trackre, ahol a lehető legközelebbről készíthetett képeket a veterán járgányokról és vezetőiről. Krisztina ekkor még kívülről, látogatóként szemlélte a versenyt, de azt mindketten tudták, hogy biztosan visszatérnek a következő race-re.

Attila fotósként testközelből örökíthette meg a veterán járgányok futamait.

Forrás: Urr Krisztina

– Az idei versenyfelhívásokat már nagyobb figyelemmel kísértük, így biztos volt, hogy Ati megint kap fotós press kártyát, de most flag girl posztra is kerestek jelentkezőket, amelyre közel az ötvenhez kétségekkel ugyan, de jelentkeztem. Majd nagy meglepetésemre visszajeleztek, hogy bekerültem a 10 kiválasztott lány közé – mesélte.

Krisztina flag girl-ként, azaz zászló lengető lányként vett részt a versenyen.

Forrás: Urr Krisztina

Eljött aztán az indulás ideje, ami enyhén szólva is tele volt zökkenőkkel, sőt az odaút is tartogatott nem várt, kellemetlenebb meglepetéseket – ezt már Attila részletezte, akitől megtudtuk, hogy náluk ez általában így megy, ha elindulnak valahova, mindig történik valami. Most éppen a motor gumija nem volt megfelelő állapotban egy hosszabb úthoz, így útközben meg kellett állniuk kicseréltetni. De az időjárás sem volt túl kegyes hozzájuk, az utolsó 20-25 kilométert szakadó esőben kellett megtenniük. A race ugyanekkor mindenért kárpótolta őket, akárcsak két éve, úgy most sem csalódtak. Újabb életre szóló élménnyel gazdagodtak, főleg Krisztina, aki nagyon örül, amiért zászlólengető lányként lehetett részese az idei versenynek.