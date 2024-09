Ha egy picit jobban belekukkantunk a programfüzetbe, akkor láthatjuk, hogy minden megtalálható volt, amit az itteniek szeretnek. Családi- és gyerekprogramok, kulturális események, főző-, süteménykészítő- és pálinkaverseny.

Készültek a csillámtetkók.

Fotó: Fehér Gábor

Háromnapos műsort állítottak össze, és már a nyitónap estéjén népszerű programokkal készültek mindenki nagy örömére. Nem akármilyen felütése volt a rendezvénynek a 11 csapat részvételével zajló faluvetélkedő, óriási hangulatot varázsolva a sportcsarnokba, majd következett a hajnalig tartó buli a különböző korosztályokból érkezőknek. Szombaton pedig megmérettetések egész sora várta a résztvevőket és a kíváncsiskodó érdeklődőket. Említhetnénk az elmaradhatatlan süteménykészítő- és főzőversenyt vagy éppen a pálinkák megmérettetését.

Micsoda vetélkedő! Nagyszerű hangulatban telt a program!

Fotó: Borsodi Imre

– Minden versenyen különdíj is került átadásra, a felnőttek mellett gyermekek is megmérethették magukat a süteménykészítőn, ahol a vállalkozások által felajánlott termékek, utalványok mellett ’Szári Napok’ logóval ellátott ajándékokat is kaptak az indulók – mondta Hrubos Kitti szervező, aki örömmel beszélt a hétvége folyamán debütált Szári Érték Pavilonról is, ahol a helyi élelmiszeripari és kézműves termékeket mutatták be.

Mindenféle finomsággal készültek a kiérkező családoknak.

Fotó: Fehér Gábor

A szombat délutáni műsoron – melyet a felvonulás helyett szerveztek –, a mányi, pilisvörösvári és vértessomlói vendégcsoportok mellett a szári énekkarok, tánccsoportok, zenekar és gymstick csoport előadásait tekintették meg a nézők, majd vehettek részt a szüreti bálban.

Saarer Tanzgruppe felnőtt csoportja is szórakoztatta a közönséget.

Fotó: Molnár Kornélia

A szervezőtől megtudtuk, hogy sajnos vasárnap a gyermekek futball mérkőzése ugyan elmaradt a sportolásra alkalmatlan időjárás miatt, de Bakonycsernye ellen pályára lépett a focicsapat. Ezzel párhuzamosan pedig a tájszoba megtekintésére is lehetősége nyílt az érdeklődőknek.

Mindenhol jó, de a legjobb itthon! – vallják a száriak.

Fotó: Hrubos Kitti

A Szári Napok összes programja minden elvárást felülmúlt. Hónapok óta zajlott a szervezés, a közterületek rendbetétele társadalmi munkák keretében valósult meg. Példaértékű hozzáállásnak lehettünk tanúi, a helyiek büszkék a szári, nagyon erős közösségre, összefogásra és értékeikre. Jövőre pedig igyekszünk a szervező csapattal együtt emelni a tétet, mert a sikeren felbuzdulva biztosan lesz folytatás. A jó időt már megrendeltük!

– értékelte a hétvégét Hrubos Kitti az egyik szervező.

(A galériát a képre kattintva tekinthetik meg!)