Belefér még pár perc lustálkodás az ágyban? Mit egyek reggelire? Mit vegyek ma fel? Mit főzzek? Most mosogassak vagy később? Elmenjek tankolni, vagy majd csak holnap? Millió apró, pici döntés, amiket meghozunk nap mint nap, gyorsan elhatározzuk magunkat és megyünk is tovább. Néha kisebb, néha nagyobb hatással vannak arra, hogy milyen napunk lesz. De hosszú távon nem igazán befolyásolják az életünket. Vannak azonban olyan döntések, mikor halandó létünk két nagy harcosa, az ész és a szív is belép a képbe. Számos esetben egymásnak feszülnek, és hosszadalmas hadakozás után végül egyikőjük felülkerekedik. Szándékosan nem azt írom, hogy győz. Mert egy háborúnak nem lehet igazán győztese. Az én helyzetemben most semmiképpen. Mert ugyan vívódva bár, de az eszemre hallgattam, "ő győzött". Ám eközben a szívem kicsit megszakadt.