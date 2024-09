Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

India külpolitikáját a tradicionális el nem kötelezettség és a stratégiai autonómia jellemzi. Éppen ezért az orosz–ukrán háború során India vezetősége éppúgy parolázott Putyinnal, mint Zelenszkijjel, prezentálva, hogy egyik fél felé sem elkötelezett, jóllehet, Oroszországhoz történelmi kapcsolatok és érdekek fűzik. Indiára alapvetően jellemző a több irányú elkötelezettség: India számára a legnagyobb kihívást Kína jelenti, amelynek expanziós törekvéseit minden áron le fogja törni, míg az USA-val való kapcsolatai elmélyültek. Jóllehet, szakértők szerint, inkább az USA-nak van szüksége Indiára, sem mint Indiának az USA-ra. Annál is inkább, mivel India főként közeli szomszédaival van elfoglalva, és elsősorban Dél vezetőjeként igyekszik feltüntetni magát.

Ugyanakkor a külpolitikai sakkjátszmák mellett az új kormánynak szembe kell néznie a hindu nacionalizmus problémájával is. Az alig fél évszázados állam igyekszik demonstrálni az egységét, ami nem olyan könnyű, ha figyelembe vesszük, hogy India lakosságának 14 százaléka nem hindu, hanem muszlim vallású. Nem elhanyagolható számról van szó, hiszen India lakossága jelenleg 1 milliárd 400 millió fő körüli, amely a folyamatos demográfiai robbanás eredménye. A lakosság száma egyre csak növekszik, szakértők úgy kalkulálnak, hogy egészen 1 milliárd 600–700 millióig meg sem áll a növekedés.

Nemcsak területileg, hanem a népességszámot és a népsűrűséget tekintve is hatalmas országról van szó. Jóllehet, éppen ezért India úgy él a magyar köztudatban, mint hatalmas városok tarkította ország. Ez azonban nem pontosan van így, ugyanis India még mindig inkább a falvak világa. Ugyanakkor zajlanak az urbanizációs folyamatok, amelyek viszont elképesztő mértékű környezeti terhelést és környezetszennyezést jelentenek a jövőre nézvést. India egyes városaiban már most olyan szennyezett a levegő, hogy a szabadban gyakorlatilag alig lehet levegőhöz jutni, míg a zárt terekben is csak speciális légtisztító berendezés használata mellett lehet megmaradni.